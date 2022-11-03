И.о главы СБУ обсудил с послами G7 вызовы в области безопасности и реформу ведомства

Большую семерку представляли посол Германии Анка Фельдгузен, посол Великобритании Мелинда Симмонс, посол Франции Этьен де Понсен, посол Италии Пьер Франческо Дзадзо, посол Японии Кунинори Мацуда, поверенный в делах посла Канады в Украине Эшли Малруни и поверенный в делах посла США Кристофер Смит. В пресс-службе сообщили, что дипломаты выразили полную поддержку Украине и ее гражданам, заверив в дальнейшей помощи со стороны своих стран.

На встрече обсуждали вызовы безопасности, с которыми столкнулась Украина после полномасштабного вторжения России. Также затронули тему перспективы реформы спецслужбы.

"Мы стремимся создать правильную, боеспособную контрразведывательную модель. Реформа должна найти тот баланс, когда наш функционал будет отвечать угрозам. Чтобы с одной стороны помочь Службе модернизироваться, а с другой – учитывать реалии войны и соседство со страной-террористом", – сказал Малюк.

По его словам, совместно с парламентом нарабатываются законодательные инициативы для усиления возможностей СБУ, особенно в период войны. Ключевое направление – совершенствование контрразведывательной деятельности по отражению вооруженной агрессии РФ. Поэтому, как отмечают в пресс-службе, полностью переформатированы контрразведка и военная контрразведка, чтобы максимально эффективно выполнять боевые задания на линии фронта. Также Малюк рассказал об изменениях в подходах к работе и "самоочищению" службы от "кротов" и предателей, работавших на спецслужбы России.

"Наши страны будут продолжать поддерживать Украину по борьбе с российской вооруженной агрессией. Также мы открыты для дальнейших дискуссий по вопросу поддержки внедрения реформ в Украине, в том числе связанных с законодательными инициативами по усилению возможностей СБУ", – сказала Фельдгузен.

Врио главы СБУ поблагодарил послов за помощь, которую Украине предоставляют их государства.

"Это не просто поддержка Украины. Это вклад в безопасное и стабильное будущее Европы и мира. Благодарен, что позиция международного сообщества консолидирована – Россия должна ответить за все убийства, разрушения и терроризм", – заявил он.