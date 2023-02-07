Малюка назначили на должность главы СБУ – нардеп

"Верховная Рада утвердила соответствующее представление президента Украины", – написал Гончаренко.

Контекст:

Малюку 39 лет. Он родился в городе Коростышев Житомирской области. Является участником АТО, имеет несколько наград, в том числе нагрудные знаки "За отвагу" и "За доблесть".

Малюк с марта 2020 года занимал должность первого заместителя главы СБУ. Он стал и.о. главы СБУ 18 июля 2022 года после отставки Ивана Баканова.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря присвоил Малюку звание генерал-майора.

6 февраля 2023 года глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что Малюка планируют назначить главой СБУ, а врио главы Нацполиции Игоря Клименко – главой этого ведомства.

Зеленский внес в парламент проект постановления о назначении Малюка (№8425) 6 февраля.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал проект постановления о назначении Малюка на должность главы СБУ.