Профильный комитет рекомендовал Раде поддержать назначение Малюка главой СБУ

"Комитет решил рекомендовать Верховной Раде Украины поддержать назначение Малюка Василия Васильевича на должность председателя Службы безопасности Украины", – говорится в документе.

Также комитет предложил процедуру обсуждения этого вопроса в парламенте. В частности, представлять Малюка будет лично президент Владимир Зеленский, а содокладчиком выступит глава комитета, нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич.

Контекст:

Малюк с марта 2020 года занимал должность первого заместителя главы СБУ. Он стал и.о. главы СБУ 18 июля 2022 года после отставки Ивана Баканова.

6 февраля 2023 года глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что Малюка планируют назначить главой СБУ, а врио главы Нацполиции Игоря Клименко – главой этого ведомства.

Зеленский внес в парламент проект постановления о назначении Малюка (№8425) 6 февраля.