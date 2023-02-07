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Профильный комитет рекомендовал Раде поддержать назначение Малюка главой СБУ

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Малюк является временно исполняющим обязанности главы СБУ
Малюк является временно исполняющим обязанности главы СБУ
Фото: ssu.gov.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал проект постановления о назначении Василия Малюка на должность главы Службы безопасности Украины. Соответствующее заключение комитета от 6 февраля опубликовано на сайте Верховной Рады.

"Комитет решил рекомендовать Верховной Раде Украины поддержать назначение Малюка Василия Васильевича на должность председателя Службы безопасности Украины", – говорится в документе.

Также комитет предложил процедуру обсуждения этого вопроса в парламенте. В частности, представлять Малюка будет лично президент Владимир Зеленский, а содокладчиком выступит глава комитета, нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич.

Контекст:

Малюк с марта 2020 года занимал должность первого заместителя главы СБУ.  Он стал и.о. главы СБУ 18 июля 2022 года после отставки Ивана Баканова.

6 февраля 2023 года глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что Малюка планируют назначить главой СБУ, а врио главы Нацполиции Игоря Клименко – главой этого ведомства.

Зеленский внес в парламент проект постановления о назначении Малюка (№8425) 6 февраля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, СБУ, Владимир Зеленский, кадры, Александр Завитневич, Василий Малюк
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