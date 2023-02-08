Великобритания начнет обучать украинских пилотов управлять западными истребителями – Сунак

Сунак отметил, что вопрос поставки Украине истребителей обсуждался и ранее, и сегодня.

"Мы будет обучать украинских пилотов управлению истребителями. Потому что прежде чем предоставить истребители, необходимо обучить пилотов. Но это требует времени", – сказал Сунак.

Он отметил, что в Великобритании уже обучились около 10 тыс. украинских военных.

В свою очередь, Зеленский на пресс-конференции анонсировал "мощную военную помощь от Великобритании". Он отметил, что Украина и Великобритания подписали декларацию единства, которая фиксирует взаимодействие и взаимоподдержку двух стран. "Это новый уровень отношений", – заявил украинский президент.