Зеленский – британцам: Давайте сделаем так, чтобы россияне сидели и думали, когда начнется наступление Украины

"Если честно, мы живем в состоянии войны, и говорить и думать о том, когда начнется наступление... А прекращалось ли оно? Просто оно было другой мощности. [...] Давайте сделаем так, чтобы [именно] россияне сидели и думали: "Когда украинское наступление начнется?" И думали, как им выходить с нашей территории", – сказал Зеленский.

Он отметил, что у Украины нет другого выхода, кроме как победить.

"Это наша земля", – подчеркнул президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Зеленский в ходе визита в Великобританию 8 февраля провел переговоры с премьер-министром Риши Сунаком и выступил в британском парламенте. Он призвал предоставить Украине боевые самолеты.

Кроме того, Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III.