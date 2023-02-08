Зеленский – британцам: Давайте сделаем так, чтобы россияне сидели и думали, когда начнется наступление Украины

"Если честно, мы живем в состоянии войны, и говорить и думать о том, когда начнется наступление... А прекращалось ли оно? Просто оно было другой мощности. [...] Давайте сделаем так, чтобы [именно] россияне сидели и думали: "Когда украинское наступление начнется?" И думали, как им выходить с нашей территории", – сказал Зеленский.
Он отметил, что у Украины нет другого выхода, кроме как победить.
"Это наша земля", – подчеркнул президент Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Зеленский в ходе визита в Великобританию 8 февраля провел переговоры с премьер-министром Риши Сунаком и выступил в британском парламенте. Он призвал предоставить Украине боевые самолеты.
Кроме того, Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III.
1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта.
Представитель восточной группировки войск полковник Сергей Череватый 2 февраля сказал, что есть большие сомнения, что оккупанты смогут продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ Путина до марта.
Командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк в начале февраля заявил, что Россия сейчас не в состоянии организовать наступление на Украину на нескольких фронтах.
Financial Times 5 февраля сообщило со ссылкой на источник в военных кругах, что Киев получил "очень надежную информацию о намерениях" России начать новую масштабную атаку. Наступление может произойти в течение 10 дней.