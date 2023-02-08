Синегубов допустил, что российские войска могут повторно пойти в наступление в Харьковской области

"По Купянскому району у нас проходит линия фронта. Враг постоянно пытается атаковать, однако несет потери и отступает на ранее занятые позиции. Мы слышим информацию о попытках повторного наступления на город Харьков, населенные пункты Харьковской области. Мы к этому готовы, ВСУ сильны и готовы реагировать", – заявил он.
По словам Синегубова, концентрация сил россиян отмечается в направлении Купянска и поселка городского типа Двуречная Харьковской области, а также в направлении Кременной Луганской области.
Он добавил, что задача РФ – не дать продвинуться Вооруженным силам Украины.
"Там идут определенные маневры, и мы не исключаем попыток наступления со стороны врага. Однако наши бойцы полностью к этому подготовлены", – указал глава ОВА.
Глава ОВА добавил 8 февраля в Telegram, что ВСУ контролируют ситуацию на фронте.
"Мы знаем обо всех планах врага, они не изменились с 24 февраля, когда военные России подло ночью напали на нашу землю", – заверил он.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.
Командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк в начале февраля заявил, что Россия сейчас не в состоянии организовать наступление на Украину на нескольких фронтах.
Представитель восточной группировки войск полковник Сергей Череватый 2 февраля заявил, что есть большие сомнения, что оккупанты смогут продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ Путина до марта.
Financial Times 5 февраля сообщило со ссылкой на источник в военных кругах, что Киев получил "очень надежную информацию о намерениях" России начать новую масштабную атаку. Наступление может произойти в течение 10 дней.
Россия рассматривает северо-восточную часть Харьковской или южную часть Запорожской областей в качестве целей нового наступления на Украину. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в опубликованном 8 февраля интервью Reuters.