Синегубов допустил, что российские войска могут повторно пойти в наступление в Харьковской области

Синегубов заверил, что украинские силы обороны готовы к вероятному наступлению оккупантов в Харьковской области Скриншот: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"По Купянскому району у нас проходит линия фронта. Враг постоянно пытается атаковать, однако несет потери и отступает на ранее занятые позиции. Мы слышим информацию о попытках повторного наступления на город Харьков, населенные пункты Харьковской области. Мы к этому готовы, ВСУ сильны и готовы реагировать", – заявил он.

По словам Синегубова, концентрация сил россиян отмечается в направлении Купянска и поселка городского типа Двуречная Харьковской области, а также в направлении Кременной Луганской области.

Он добавил, что задача РФ – не дать продвинуться Вооруженным силам Украины.

"Там идут определенные маневры, и мы не исключаем попыток наступления со стороны врага. Однако наши бойцы полностью к этому подготовлены", – указал глава ОВА.

Глава ОВА добавил 8 февраля в Telegram, что ВСУ контролируют ситуацию на фронте.

"Мы знаем обо всех планах врага, они не изменились с 24 февраля, когда военные России подло ночью напали на нашу землю", – заверил он.

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.