России не хватает сил и резервов для планируемого наступления – британская разведка

Отмечается, что российским силам удалось отвоевать территорию всего на несколько сотен метров в неделю. Это почти наверняка связано с тем, что России сейчас не хватает боеприпасов и маневренных подразделений, необходимых для успешного наступления, считает разведка.
Старшие командиры строят планы, требующие недостаточно укомплектованных, неопытных подразделений для достижения нереалистичных целей из-за политического и профессионального давления, полагают в разведке.
Российские лидеры, скорее всего, продолжат требовать масштабных успехов. Однако маловероятно, что в ближайшие недели Россия сможет нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны, говорится в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 February 2023— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 7, 2023
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1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников.
Командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк в начале февраля заявил, что Россия сейчас не в состоянии организовать наступление на Украину на нескольких фронтах.
Представитель восточной группировки войск полковник Сергей Череватый 2 февраля заявил, что есть большие сомнения, что оккупанты смогут продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ Путина до марта.
Financial Times 5 февраля сообщило со ссылкой на источник в военных кругах, что Киев получил "очень надежную информацию о намерениях" России начать новую масштабную атаку. Наступление может произойти в течение 10 дней.