России не хватает сил и резервов для планируемого наступления – британская разведка

Планы России по новому наступлению в Украине нереализуемы, считают в британской разведке EPA

Отмечается, что российским силам удалось отвоевать территорию всего на несколько сотен метров в неделю. Это почти наверняка связано с тем, что России сейчас не хватает боеприпасов и маневренных подразделений, необходимых для успешного наступления, считает разведка.

Старшие командиры строят планы, требующие недостаточно укомплектованных, неопытных подразделений для достижения нереалистичных целей из-за политического и профессионального давления, полагают в разведке.

Российские лидеры, скорее всего, продолжат требовать масштабных успехов. Однако маловероятно, что в ближайшие недели Россия сможет нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны, говорится в сообщении.