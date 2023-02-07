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ВОЙНА В УКРАИНЕ

России не хватает сил и резервов для планируемого наступления – британская разведка

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Планы России по новому наступлению в Украине нереализуемы, считают в британской разведке
Планы России по новому наступлению в Украине нереализуемы, считают в британской разведке
EPA

Россия, вероятно, пытается возобновить крупные наступательные операции в Украине с начала января. Ее оперативная цель почти наверняка состоит в том, чтобы захватить оставшиеся удерживаемые Украиной части Донецкой области, говорится в сводке британской разведки, которую опубликовало министерство обороны Великобритании в Twitter 7 февраля.

Отмечается, что российским силам удалось отвоевать территорию всего на несколько сотен метров в неделю. Это почти наверняка связано с тем, что России сейчас не хватает боеприпасов и маневренных подразделений, необходимых для успешного наступления, считает разведка.

Старшие командиры строят планы, требующие недостаточно укомплектованных, неопытных подразделений для достижения нереалистичных целей из-за политического и профессионального давления, полагают в разведке.

Российские лидеры, скорее всего, продолжат требовать масштабных успехов. Однако маловероятно, что в ближайшие недели Россия сможет нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны, говорится в сообщении.

Контекст:

1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников. 

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк в начале февраля заявил, что Россия сейчас не в состоянии организовать наступление на Украину на нескольких фронтах.

Представитель восточной группировки войск полковник Сергей Череватый 2 февраля заявил, что есть большие сомнения, что оккупанты смогут продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ Путина до марта.

Financial Times 5 февраля сообщило со ссылкой на источник в военных кругах, что Киев получил "очень надежную информацию о намерениях" России начать новую масштабную атаку. Наступление может произойти в течение 10 дней.

Теги: Донецкая область, разведка, армия РФ, российская агрессия, наступление, война России против Украины, российские военные
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