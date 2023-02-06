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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Новое наступление России может начаться в ближайшие 10 дней – Financial Times

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Российские военные скоро могут снова пойти в наступление, пишут СМИ
Российские военные скоро могут снова пойти в наступление, пишут СМИ
Фото: EPA

Украина готовится к новому наступлению России, которое может произойти в ближайшее время. Об этом пишет Financial Times 5 февраля.

Издание отмечает, что заявления о вероятной атаке делали многие официальные лица Украины, включая министра обороны Алексея Резникова, замминистра обороны Анну Маляр, представителя военной разведки Андрея Черняка и других.

Ожидается, что это случится ближе к годовщине вторжения 24 февраля и до прибытия западной военной помощи – в частности, современных танков.

Источник в военных кругах сообщил изданию, что Киев получил "очень надежную информацию о намерениях" России начать атаку. Наступление может произойти в течение 10 дней, пишет Financial Times.

Предположительно, РФ выберет местом нового нападения запад Луганской области в районе городов Кременная и Лиман, отмечает издание.

Контекст:

1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников. 

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк в начале февраля заявил, что Россия сейчас не в состоянии организовать наступление на Украину на нескольких фронтах. 

Теги: Россия, разведка, российская агрессия, наступление, война России против Украины
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