Новое наступление России может начаться в ближайшие 10 дней – Financial Times

Российские военные скоро могут снова пойти в наступление, пишут СМИ Фото: EPA

Издание отмечает, что заявления о вероятной атаке делали многие официальные лица Украины, включая министра обороны Алексея Резникова, замминистра обороны Анну Маляр, представителя военной разведки Андрея Черняка и других.

Ожидается, что это случится ближе к годовщине вторжения 24 февраля и до прибытия западной военной помощи – в частности, современных танков.

Источник в военных кругах сообщил изданию, что Киев получил "очень надежную информацию о намерениях" России начать атаку. Наступление может произойти в течение 10 дней, пишет Financial Times.

Предположительно, РФ выберет местом нового нападения запад Луганской области в районе городов Кременная и Лиман, отмечает издание.