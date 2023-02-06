Новое наступление России может начаться в ближайшие 10 дней – Financial Times

Издание отмечает, что заявления о вероятной атаке делали многие официальные лица Украины, включая министра обороны Алексея Резникова, замминистра обороны Анну Маляр, представителя военной разведки Андрея Черняка и других.
Ожидается, что это случится ближе к годовщине вторжения 24 февраля и до прибытия западной военной помощи – в частности, современных танков.
Источник в военных кругах сообщил изданию, что Киев получил "очень надежную информацию о намерениях" России начать атаку. Наступление может произойти в течение 10 дней, пишет Financial Times.
Предположительно, РФ выберет местом нового нападения запад Луганской области в районе городов Кременная и Лиман, отмечает издание.
1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников.
Командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк в начале февраля заявил, что Россия сейчас не в состоянии организовать наступление на Украину на нескольких фронтах.