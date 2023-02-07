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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты продолжают перегруппировку и сосредоточены на наступлении на пяти направлениях – Генштаб ВСУ

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ВСУ отразили атаки оккупантов в Донецкой и Луганской областях
ВСУ отразили атаки оккупантов в Донецкой и Луганской областях
Фото: EPA

Российские оккупанты сосредоточились на ведении наступления на пяти направлениях на востоке Украины. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 7 февраля.

"Противник продолжает проводить перегруппировку на отдельных направлениях. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях", – говорится в сообщении.

За прошлые сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменское, Веселое, Зализнянское, Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковеевка Донецкой области.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено", – добавили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0CMdimBzPyeJVk5d33ybnYhnGtzA6GFfXk3fPJMsoGwE7XwNcUDMgYnqwhJc8ty9tl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут в январе – феврале 2023 года на Донбассе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, ВСУ, наступление, война России против Украины
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