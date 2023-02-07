Оккупанты продолжают перегруппировку и сосредоточены на наступлении на пяти направлениях – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает проводить перегруппировку на отдельных направлениях. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях", – говорится в сообщении.

За прошлые сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменское, Веселое, Зализнянское, Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковеевка Донецкой области.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено", – добавили в Генштабе.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут в январе – феврале 2023 года на Донбассе.