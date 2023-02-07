Кулеба назвал три приоритета, которые Украина будет продвигать на Мюнхенской конференции по безопасности

"Ключевая [тема] – это поставка дальнобойных ракет и открытие поставок боевых самолетов, поскольку именно самолеты являются последним типом оружия, который нужно разблокировать, все остальные позиции мы за прошлый год открыли командными усилиями. Будем также говорить о членстве Украины в НАТО и вообще о будущем России", – сказал министр.

Кулеба отметил, что будущая Мюнхенская конференция будет очень важной, так как на ней соберутся ключевые фигуры в вопросах евроатлантической безопасности.

"В центре внимания будут темы, непосредственно касающиеся безопасности Украины, Европы и мира в целом", – заявил он.

Кулеба напомнил, что год назад именно на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский выступил с программной речью, в которой призвал предоставить Украине оружие.