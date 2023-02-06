Польша потребует на Мюнхенской конференции предоставить Украине истребители – посол

По его словам, Польша не хочет решать этот вопрос в одиночку, а считает, что это решение должно быть принято западными союзниками единогласно.
"На наш взгляд, следует как можно быстрее использовать различные возможности для консультаций. Политика колебаний и проволочек, как и в случае с основным боевым танком Leopard 2, контрпродуктивна. У нас есть поговорка: если даешь быстро, то даешь дважды", – сказал Павлось.
Посол рассказал, что Польша намерена инициировать в рамках Мюнхенской конференции встречу президентов Польши Анджея Дуды и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца в формате "Веймарского треугольника", чтобы показать, что наиболее важные европейские сторонники Украины должны "сомкнуть ряды".
Кроме того, Варшава всегда готова вести двусторонние переговоры с Германией, отметил Павлось.
"У Польши есть несколько десятков истребителей советской разработки, таких как МиГ-21 и Су-22. Но, как я уже сказал, мы хотим единого подхода к этому вопросу с нашими партнерами в ЕС и в НАТО", – добавил он.
20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Издание Politico написало, что в январе западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.
Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит украинское правительство, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 23 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2.
30 января президент Франции Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом он назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.
В свою очередь 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16, Белый дом его поддержал. В то же время премьер-министр Великобритании Риши Сунак не стал исключать поставок боевых самолетов Украине.