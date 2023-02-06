Польша потребует на Мюнхенской конференции предоставить Украине истребители – посол

По его словам, Польша не хочет решать этот вопрос в одиночку, а считает, что это решение должно быть принято западными союзниками единогласно.

"На наш взгляд, следует как можно быстрее использовать различные возможности для консультаций. Политика колебаний и проволочек, как и в случае с основным боевым танком Leopard 2, контрпродуктивна. У нас есть поговорка: если даешь быстро, то даешь дважды", – сказал Павлось.

Посол рассказал, что Польша намерена инициировать в рамках Мюнхенской конференции встречу президентов Польши Анджея Дуды и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца в формате "Веймарского треугольника", чтобы показать, что наиболее важные европейские сторонники Украины должны "сомкнуть ряды".

Кроме того, Варшава всегда готова вести двусторонние переговоры с Германией, отметил Павлось.

"У Польши есть несколько десятков истребителей советской разработки, таких как МиГ-21 и Су-22. Но, как я уже сказал, мы хотим единого подхода к этому вопросу с нашими партнерами в ЕС и в НАТО", – добавил он.