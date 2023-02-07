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По всей России начались проверки и ремонты бомбоубежищ – СМИ

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В РФ проверяют бомбоубежища
В РФ проверяют бомбоубежища
Фото: pixabay.com

По всей России начались проверки бомбоубежищ и их ремонт, чтобы сделать их пригодными для использования. Об этом пишет The Moscow Times 6 февраля со ссылкой на нескольких действующих и бывших чиновников.

По словам источников, решение об инспекции бомбоубежищ, которые остались после СССР и была много лет законсервированы, было принято еще весной, сказал один из источников. По словам чиновников, массово о кампании по инспекции и ремонту бомбоубежищ не объявляли, но она уже идет несколько месяцев.

Источники уточнили изданию, что модернизация началась в 2022 году после вторжения РФ в Украину и будет продолжаться в 2023 году. Приказ поступил из Москвы, сказали они. На ремонт бомбоубежищ выделяются миллионы рублей из бюджета.

Среди источников издания, которые подтвердили факт инспекций бомбоубежищ, есть высокопоставленный чиновник администрации одного из дальневосточных регионов РФ, который находится более чем в 7 тыс. км от Украины.

Издание отмечает, что большинство бомбоубежищ сейчас находятся в аварийном состоянии, так как многие из них были заброшены местными властями. Кроме того, во многих городах их не хватает, чтобы вместить всех жителей города.

Один из бывших чиновников заявил, что интерес к бомбоубежищам связан со страхом перед ядерной войной после приказа президента РФ Владимира Путина привести российские ядерные силы в "высокую боевую готовность" в конце февраля 2022 года.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В январе 2023 года российские СМИ и Telegram-каналы сообщили, что в центре Москвы и возле резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево начали размещать системы ПВО, в том числе прямо на крышах зданий. 

Когда именно были установлены эти системы, не сообщается. Журналисты издания The Moscow Times предположили, что это произошло "в районе Нового года". Фотографии, на которых можно рассмотреть ЗРК на крыше здания министерства обороны, россияне выкладывали в соцсетях еще в конце 2022 года. 

Теги: Россия, бомбоубежище, ремонт, российская агрессия, война России против Украины
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