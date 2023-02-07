По всей России начались проверки и ремонты бомбоубежищ – СМИ

По словам источников, решение об инспекции бомбоубежищ, которые остались после СССР и была много лет законсервированы, было принято еще весной, сказал один из источников. По словам чиновников, массово о кампании по инспекции и ремонту бомбоубежищ не объявляли, но она уже идет несколько месяцев.

Источники уточнили изданию, что модернизация началась в 2022 году после вторжения РФ в Украину и будет продолжаться в 2023 году. Приказ поступил из Москвы, сказали они. На ремонт бомбоубежищ выделяются миллионы рублей из бюджета.

Среди источников издания, которые подтвердили факт инспекций бомбоубежищ, есть высокопоставленный чиновник администрации одного из дальневосточных регионов РФ, который находится более чем в 7 тыс. км от Украины.

Издание отмечает, что большинство бомбоубежищ сейчас находятся в аварийном состоянии, так как многие из них были заброшены местными властями. Кроме того, во многих городах их не хватает, чтобы вместить всех жителей города.

Один из бывших чиновников заявил, что интерес к бомбоубежищам связан со страхом перед ядерной войной после приказа президента РФ Владимира Путина привести российские ядерные силы в "высокую боевую готовность" в конце февраля 2022 года.