Шмыгаль: 65% образовательных учреждений Украины обеспечены укрытиями. Этого недостаточно, должны иметь все

В Украине на 12 декабря 2022 года примерно 68% заведений образования имели укрытие и могли осуществлять образовательный процесс в очной форме, отмечали в Минобразования Фото: Кулеба Олексій / Facebook

Об этом 3 января на первом заседании правительства в новом году заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

Говоря о приоритетах на 2023 год, Шмыгаль отметил, что правительство "сосредоточится на безопасности учащихся, студентов, учителей, преподавателей".

"В настоящее время 65% образовательных учреждений Украины обеспечены укрытиями. Этого недостаточно. Надежные и надлежаще оборудованные укрытия должны иметь все образовательные учреждения", – сказал премьер.

По словам Шмыгаля, в Украине также будет совершенствоваться дистанционный формат образования.

"Должны прибегать к онлайн-обучению, чтобы защитить жизнь и здоровье детей. Важно наполнять цифровое пространство качественным контентом, создавать инструменты асинхронного обучения, обеспечивать учащимся и учителям доступ к высокоскоростному интернету", – отметил глава Кабмина.

Шмыгаль добавил, что в этом году будут продолжены реформы "Новой украинской школы" в 5–9 классах.