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Шмыгаль: 65% образовательных учреждений Украины обеспечены укрытиями. Этого недостаточно, должны иметь все

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В Украине на 12 декабря 2022 года примерно 68% заведений образования имели укрытие и могли осуществлять образовательный процесс в очной форме, отмечали в Минобразования
В Украине на 12 декабря 2022 года примерно 68% заведений образования имели укрытие и могли осуществлять образовательный процесс в очной форме, отмечали в Минобразования
Фото: Кулеба Олексій / Facebook

Надежные и надлежаще оборудованные укрытия должны иметь все образовательные учреждения в Украине.

Об этом 3 января на первом заседании правительства в новом году заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

Говоря о приоритетах на 2023 год, Шмыгаль отметил, что правительство "сосредоточится на безопасности учащихся, студентов, учителей, преподавателей".

"В настоящее время 65% образовательных учреждений Украины обеспечены укрытиями. Этого недостаточно. Надежные и надлежаще оборудованные укрытия должны иметь все образовательные учреждения", – сказал премьер.

По словам Шмыгаля, в Украине также будет совершенствоваться дистанционный формат образования.

"Должны прибегать к онлайн-обучению, чтобы защитить жизнь и здоровье детей. Важно наполнять цифровое пространство качественным контентом, создавать инструменты асинхронного обучения, обеспечивать учащимся и учителям доступ к высокоскоростному интернету", – отметил глава Кабмина.

Шмыгаль добавил, что в этом году будут продолжены реформы "Новой украинской школы" в 5–9 классах.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/1359867451492158/

Контекст:

По данным Минобразования на 12 декабря 2022 года, в Украине примерно 68% объектов заведений образования имели укрытие и могли осуществлять образовательный процесс в очной форме.

В частности, укрытия были обустроены в 56,1% детских садов, 74,7% школ, 94,78% "профтехов" и 87,8% заведений профессионального предвысшего и высшего образования, отметили в ведомстве.

Ранее, 9 декабря, в Минобразования рассказали, что в Украине с начала полномасштабного российского вторжения (24 февраля) повреждены или разрушены более 2,8 тыс. учебных заведений.

Теги: интернет, Украина, образование, правительство, бомбоубежище, преподаватели, студенты, школы, безопасность, реформа, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин
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