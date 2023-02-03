ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Следующие шесть месяцев в Украине будут критическими – глава ЦРУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бернс считает, что Россия не заинтересована в переговорах и ждет, пока Запад устанет от войны
Бернс считает, что Россия не заинтересована в переговорах и ждет, пока Запад устанет от войны
Фото: ЕРА

Следующие шесть месяцев в Украине будут критическими. Об этом директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, выступая на церемонии вручения премии Трейнора в Джорджтаунском университете (Вашингтон) 2 февраля, сообщает телеканал CBS.

По его словам, президент России Владимир Путин надеется на снижение военной поддержки Украине со стороны западных союзников. РФ не ищет компромисса, а  делает ставку на то, что к союзникам придет "политическая усталость" от войны.

"Мы не считаем, что Путин серьезно относится к переговорам, несмотря на то, что вы иногда об этом слышите", – сказал глава американской разведки.

Бернс также упомянул, что во время приезда в Украину в январе 2023 года из 30 часов визита шесть он был вынужден провести в бомбоубежище, так как в это время Россия атаковала Киев иранскими дронами Shahed-136.

Контекст:

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказывал, что весной Украина планирует серьезное наступление и в марте бои будут "самыми жаркими".

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не знает, когда прибудут танки из США и Европы. По его словам, если Abrams поступят в Украину в августе, это будет слишком поздно

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх сказала, что США готовятся к тому, что война в Украине может быть долгой, программа поставки танков Киеву ориентирована и на такой сценарий. Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби 27 января подтвердил, что поставка танков Abrams Украине займет "многие месяцы".

Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, ЦРУ, бомбоубежище, переговоры, беспилотники, прогноз, война России против Украины, Уильям Бернс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Некоторые моменты – золотые". 25-летняя Кунаки снялась на траве, скрестив ноги
"Некоторые моменты – золотые". 25-летняя Кунаки снялась на траве, скрестив ноги
"Захотелось сделать красивые кадры". Квиткова снялась в купальнике в полный рост
"Захотелось сделать красивые кадры". Квиткова снялась в купальнике в полный рост
"Смотрите, какая я красивая". Мишина показала себя в весе +31 кг во время беременности. Фото
"Смотрите, какая я красивая". Мишина показала себя в весе +31 кг во время беременности. Фото
  "Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо". Loboda выпустила песню "По-українськи". Аудио
  "Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо". Loboda выпустила песню "По-українськи". Аудио
"Зашел на чаек". Как восемь лет назад начинался служебный роман Осадчей и Горбунова. Три самых ярких фото пары до свадьбы и пять после
"Зашел на чаек". Как восемь лет назад начинался служебный роман Осадчей и Горбунова. Три самых ярких фото пары до свадьбы и пять после
Галина ГРИШИНА
Салем: У меня "белый билет". Я мог уехать. Но я здесь
Салем: У меня "белый билет". Я мог уехать. Но я здесь
Галина ГРИШИНА
"Кое-что из архива". Тина Кароль показала, как выглядит в топе без белья
"Кое-что из архива". Тина Кароль показала, как выглядит в топе без белья
Галина ГРИШИНА
"Большой семейный склеп. Всегда живые цветы". Кондратюк показал могилу Кузьмы
"Большой семейный склеп. Всегда живые цветы". Кондратюк показал могилу Кузьмы
Галина ГРИШИНА
Постройневшая на 30 кг Зарицкая показала, как выглядит ее фигура со спины
Постройневшая на 30 кг Зарицкая показала, как выглядит ее фигура со спины
Галина ГРИШИНА
"Я делаю ставку на детей. Чтобы они "малышариков" не слушали". Tarabarova сообщила, что записывает альбом детских песен
"Я делаю ставку на детей. Чтобы они "малышариков" не слушали". Tarabarova сообщила, что записывает альбом детских песен
Галина ГРИШИНА
Салем: Русскому языку остался где-то год и его вообще не будет
Салем: Русскому языку остался где-то год – и его вообще не будет
Галина ГРИШИНА
В кофте, заправленной в штаны. Дорофеева сообщила, что работает над новой песней
В кофте, заправленной в штаны. Дорофеева сообщила, что работает над новой песней
Галина ГРИШИНА
Рита Ора засветилась в Нью-Йорке в джинсовом наряде от украинского бренда стоимостью около 30 тыс. грн. Фото
Рита Ора засветилась в Нью-Йорке в джинсовом наряде от украинского бренда стоимостью около 30 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Квиткова вблизи засветила бюст в ярком купальнике на завязках
Квиткова вблизи засветила бюст в ярком купальнике на завязках
Tarabarova о коллегах: Кто делал вид, что войны не было, переоделись. Но мы должны понимать, какой краской это сделано. Это кровь защитников
Tarabarova о коллегах: Кто делал вид, что войны не было, переоделись. Но мы должны понимать, какой краской это сделано. Это кровь защитников
Галина ГРИШИНА
Салем о своем новом отцовстве: Она будет моей дочерью. Ей было два месяца, когда мы ее забрали из-под обстрелов
Салем о своем новом отцовстве: Она будет моей дочерью. Ей было два месяца, когда мы ее забрали из-под обстрелов
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (86912)
2
Мать троих детей Грэм снялась без бюстгальтера (81078)
3
Квиткова снялась топлес на пляже (33885)
4
Зеленский рассказал о своей дочери-студентке (24742)
5
Dantes сфотографировался с сыном нового бойфренда Дорофеевой и признался в обмане (23289)
6
Дочь мэра Днепра Филатова показала, как отдыхает в киевских ресторанах (22809)
7
39-летний David Axelrod рассказал, как женился на Мозговой восемь лет назад (15307)
8
"У меня было все до войны". Зеленский высказался о своем возрасте и признался, что считает самым лучшим подарком для себя (14609)
 
 
 
 