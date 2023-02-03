Следующие шесть месяцев в Украине будут критическими – глава ЦРУ

По его словам, президент России Владимир Путин надеется на снижение военной поддержки Украине со стороны западных союзников. РФ не ищет компромисса, а делает ставку на то, что к союзникам придет "политическая усталость" от войны.
"Мы не считаем, что Путин серьезно относится к переговорам, несмотря на то, что вы иногда об этом слышите", – сказал глава американской разведки.
Бернс также упомянул, что во время приезда в Украину в январе 2023 года из 30 часов визита шесть он был вынужден провести в бомбоубежище, так как в это время Россия атаковала Киев иранскими дронами Shahed-136.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказывал, что весной Украина планирует серьезное наступление и в марте бои будут "самыми жаркими".
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не знает, когда прибудут танки из США и Европы. По его словам, если Abrams поступят в Украину в августе, это будет слишком поздно.
Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх сказала, что США готовятся к тому, что война в Украине может быть долгой, программа поставки танков Киеву ориентирована и на такой сценарий. Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби 27 января подтвердил, что поставка танков Abrams Украине займет "многие месяцы".