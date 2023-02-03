Следующие шесть месяцев в Украине будут критическими – глава ЦРУ

Бернс считает, что Россия не заинтересована в переговорах и ждет, пока Запад устанет от войны Фото: ЕРА

По его словам, президент России Владимир Путин надеется на снижение военной поддержки Украине со стороны западных союзников. РФ не ищет компромисса, а делает ставку на то, что к союзникам придет "политическая усталость" от войны.

"Мы не считаем, что Путин серьезно относится к переговорам, несмотря на то, что вы иногда об этом слышите", – сказал глава американской разведки.

Бернс также упомянул, что во время приезда в Украину в январе 2023 года из 30 часов визита шесть он был вынужден провести в бомбоубежище, так как в это время Россия атаковала Киев иранскими дронами Shahed-136.