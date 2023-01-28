Шустер о визите главы ЦРУ: Либо они знают что-нибудь о планах России, либо это координация действий с Украиной

О том, что Бернс в середине января тайно посетил Киев, сообщила со ссылкой на свои источники The Washington Post Фото: EPA

Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал украинский телеведущий Савик Шустер.

"Сейчас... загадка. Либо они знают что-нибудь о планах России, либо это координация каких-то действий вместе с Украиной. Таких два предположения можно сделать", – отметил Шустер.

По его словам, у ЦРУ "может быть много общих тем".

"Бернс… до секретного визита в Украину… был в Ливии. Это тоже был достаточно противоречивый визит, – подчеркнул Шустер. – Все гадают… это только руководство знает, почему приезжал Бернс и с каким месседжем. Может, они знают что-то о российском контрнаступлении. Но я думаю, что если бы это было так, то что-то бы просочилось в публичное пространство. А публично ничего такого пока ни со стороны Штатов, ни Великобритании, и НАТО вообще мы не слышали… Сложно гадать, почему он приехал".

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Видео: Алеся Бацман / YouTube