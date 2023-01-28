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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер о визите главы ЦРУ: Либо они знают что-нибудь о планах России, либо это координация действий с Украиной

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О том, что Бернс в середине января тайно посетил Киев, сообщила со ссылкой на свои источники The Washington Post
О том, что Бернс в середине января тайно посетил Киев, сообщила со ссылкой на свои источники The Washington Post
Фото: EPA

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, который в январе непублично посетил Киев, мог привезти информацию о планах России в войне против Украины.

Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал украинский телеведущий Савик Шустер.

"Сейчас... загадка. Либо они знают что-нибудь о планах России, либо это координация каких-то действий вместе с Украиной. Таких два предположения можно сделать", – отметил Шустер.

По его словам, у ЦРУ "может быть много общих тем".

"Бернс… до секретного визита в Украину… был в Ливии. Это тоже был достаточно противоречивый визит, – подчеркнул Шустер. – Все гадают… это только руководство знает, почему приезжал Бернс и с каким месседжем. Может, они знают что-то о российском контрнаступлении. Но я думаю, что если бы это было так, то что-то бы просочилось в публичное пространство. А публично ничего такого пока ни со стороны Штатов, ни Великобритании, и НАТО вообще мы не слышали… Сложно гадать, почему он приехал".

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

О том, что Бернс в середине января тайно посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила со ссылкой на свои источники The Washington Post. По информации издания, основной темой разговора стали планы российских оккупантов на ближайшие недели и месяцы.

Бернс также приезжал в Украину и встречался с президентом в начале октября и в середине ноября. Во время одного из визитов он застал массированную ракетную атаку РФ, отмечал Зеленский. 

Официально об этих визитах не сообщали. CNN отмечал, что ЦРУ придерживается "давней политики" не комментировать и не объявлять публично о поездках директора.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Киев, Украина, Савик Шустер, ЦРУ, Алеся Бацман, война России против Украины, визит, телеведущий, интервью, Уильям Бернс, контрнаступление
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