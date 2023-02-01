В Украине впервые оборудовали судебный зал в укрытии

По словам главы учреждения Сергея Медвецкого, в прошлом году в ВАС отложили около 4 тыс. судебных заседаний. Одна из причин – воздушная тревога, поэтому было принято решение о зале в укрытии.
"Как и в обычном зале суда, там есть техника для видеофиксации и звукозаписи заседаний. Можно общаться с участниками дел с помощью видеоконференции. Помещение снабжено альтернативным источником питания и системой вентиляции", – рассказал Медвецкий.
Площадь зала в укрытии – более 20 м². Ремонтные работы шли в течение двух месяцев, сообщили в суде.
По закону о судоустройстве и статусе судей судебные заседания проводятся исключительно в специально оборудованном для этого помещении суда – зале заседаний, которое пригодно для размещения сторон и других участников судебного процесса и позволяет реализовывать предоставленные им процессуальные права и выполнять процессуальные обязанности, напомнили в Винницком апелляционном суде.