В Украине впервые оборудовали судебный зал в укрытии

В ВАС оборудовали зал для судебных заседаний во время тревоги Фото: vna.court.gov.ua

По словам главы учреждения Сергея Медвецкого, в прошлом году в ВАС отложили около 4 тыс. судебных заседаний. Одна из причин – воздушная тревога, поэтому было принято решение о зале в укрытии.

"Как и в обычном зале суда, там есть техника для видеофиксации и звукозаписи заседаний. Можно общаться с участниками дел с помощью видеоконференции. Помещение снабжено альтернативным источником питания и системой вентиляции", – рассказал Медвецкий.

Площадь зала в укрытии – более 20 м². Ремонтные работы шли в течение двух месяцев, сообщили в суде.