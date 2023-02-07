Оккупанты за сутки нанесли по Украине шесть ракетных и 24 авиаудара – Генштаб ВСУ

"[Враг] совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областей, есть жертвы среди гражданского населения", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут в январе – феврале 2023 года на Донбассе.