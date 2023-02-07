Оккупанты за сутки нанесли по Украине шесть ракетных и 24 авиаудара – Генштаб ВСУ

В Генштабе сообщили о высокой вероятности российских ракетных и авиаударов Фото: EPA

"[Враг] совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областей, есть жертвы среди гражданского населения", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.