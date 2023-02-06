Россия упрощает производство оружия, жертвуя высокоточностью – ГУР МО

По данным ГУР, Россия сейчас может производить только четыре ракеты "Искандер" в месяц Фото: Минобороны России / Telegram

По его словам, Украина вместе с международными партнерами пытается перекрыть каналы поставки комплектующих для РФ.

"Враг это понимает и сейчас пытается провести импортозамещение, но мы знаем, что реальных результатов по этому направлению достичь ему будет чрезвычайно сложно, а иногда и невозможно вообще. В целом враг идет на упрощение производства оружия. Это позволяет ему отчитываться о количестве произведенного, однако по характеристикам это уже совсем не то оружие", – подчеркнул Скибицкий.

Он добавил, что упрощение производства касается прежде всего высокоточного вооружения, в результате чего оно перестает уже быть высокоточным.

"Если они не имеют определенных комплектующих западного производства, то просто упрощают систему управления, систему навигации и так далее. Да, это мощная ракета, но она не соответствует тем характеристикам, которые были в самом начале", – объяснил представитель ГУР.

Скибицкий также рассказал, что у россиян есть ощутимые проблемы с производством ракет. Если раньше в среднем они в год производили не более 200 единиц, в зависимости от типа, то сейчас, например, они могут производить четыре ракеты "Искандер" в месяц.

Ракет Х-101 РФ может производить 20−30 единиц в месяц, но все зависит от запасов иностранных комплектующих, которых у России осталось очень мало, добавил он.