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Россия упрощает производство оружия, жертвуя высокоточностью – ГУР МО

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По данным ГУР, Россия сейчас может производить только четыре ракеты "Искандер" в месяц
По данным ГУР, Россия сейчас может производить только четыре ракеты "Искандер" в месяц
Фото: Минобороны России / Telegram

В России пытаются проводить импортозамещение и упрощать производство оружия, жертвуя его качеством. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал в статье для издания общественной исследовательской организации "Украинские технологии и стратегии". Текст 6 февраля опубликован на сайте ГУР.

По его словам, Украина вместе с международными партнерами пытается перекрыть каналы поставки комплектующих для РФ.

"Враг это понимает и сейчас пытается провести импортозамещение, но мы знаем, что реальных результатов по этому направлению достичь ему будет чрезвычайно сложно, а иногда и невозможно вообще. В целом враг идет на упрощение производства оружия. Это позволяет ему отчитываться о количестве произведенного, однако по характеристикам это уже совсем не то оружие", – подчеркнул Скибицкий.

Он добавил, что упрощение производства касается прежде всего высокоточного вооружения, в результате чего оно перестает уже быть высокоточным.

"Если они не имеют определенных комплектующих западного производства, то просто упрощают систему управления, систему навигации и так далее. Да, это мощная ракета, но она не соответствует тем характеристикам, которые были в самом начале", – объяснил представитель ГУР.

Скибицкий также рассказал, что у россиян есть ощутимые проблемы с производством ракет. Если раньше в среднем они в год производили не более 200 единиц, в зависимости от типа, то сейчас, например, они могут производить четыре ракеты "Искандер" в месяц.

Ракет Х-101 РФ может производить 20−30 единиц в месяц, но все зависит от запасов иностранных комплектующих, которых у России осталось очень мало, добавил он.

Контекст:

По оценке украинской военной разведки, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились. С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оружейные заводы смогли произвести 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр", что составляет около 40 новых ракет в месяц, рассказывали в ГУР Минобороны Украины.

В Пентагоне заявляли, что собственных "полностью исправных" артиллерийских боеприпасов и ракет России хватит до начала 2023 года. Сейчас оккупанты используют в том числе устаревшие запасы боеприпасов, а также ищут сотрудничества с Ираном и Северной Кореей, отметили в США.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, оружие, война, вооружение, разведка, вторжение, технологии, Минобороны, война России против Украины, ракеты, Вадим Скибицкий, ракета, ГУР Минобороны Украины
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