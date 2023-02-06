Россия упрощает производство оружия, жертвуя высокоточностью – ГУР МО

По его словам, Украина вместе с международными партнерами пытается перекрыть каналы поставки комплектующих для РФ.
"Враг это понимает и сейчас пытается провести импортозамещение, но мы знаем, что реальных результатов по этому направлению достичь ему будет чрезвычайно сложно, а иногда и невозможно вообще. В целом враг идет на упрощение производства оружия. Это позволяет ему отчитываться о количестве произведенного, однако по характеристикам это уже совсем не то оружие", – подчеркнул Скибицкий.
Он добавил, что упрощение производства касается прежде всего высокоточного вооружения, в результате чего оно перестает уже быть высокоточным.
"Если они не имеют определенных комплектующих западного производства, то просто упрощают систему управления, систему навигации и так далее. Да, это мощная ракета, но она не соответствует тем характеристикам, которые были в самом начале", – объяснил представитель ГУР.
Скибицкий также рассказал, что у россиян есть ощутимые проблемы с производством ракет. Если раньше в среднем они в год производили не более 200 единиц, в зависимости от типа, то сейчас, например, они могут производить четыре ракеты "Искандер" в месяц.
Ракет Х-101 РФ может производить 20−30 единиц в месяц, но все зависит от запасов иностранных комплектующих, которых у России осталось очень мало, добавил он.
По оценке украинской военной разведки, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились. С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оружейные заводы смогли произвести 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр", что составляет около 40 новых ракет в месяц, рассказывали в ГУР Минобороны Украины.
В Пентагоне заявляли, что собственных "полностью исправных" артиллерийских боеприпасов и ракет России хватит до начала 2023 года. Сейчас оккупанты используют в том числе устаревшие запасы боеприпасов, а также ищут сотрудничества с Ираном и Северной Кореей, отметили в США.