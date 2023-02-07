Военный эксперт Свитан: Для выполнения одного наступательного действия нам надо бригада западных истребителей, а чтобы закрыть небо – минимум пять бригад. Это больше 100 самолетов

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.
"Эскадрилья – это 12 самолетов. Две эскадрильи – это бригада. То есть, одну бригаду для выполнения одного наступательного действия. А реально, чтобы закрыть небо, нам надо как минимум пять бригад, это точно. Это уже больше сотни самолетов, – отметил Свитан. – Причем у нас, вроде, как и была эта сотня самолетов, но они, опять же, разноплановые. Су-25 – штурмовики, только по земле могли работать, Су-24 – бомбардировщики, только по земле могли работать. МиГ-29 и Су-27 – эти вроде как многофункционалы, но неапргейденные. Мы в свое время не стали их улучшать. И они работали старыми советскими ракетами [Р-27 и Р-73 – с полуактивными головками самонаведения] – и до сих пор работают".
По словам военного эксперта, летчик при использовании таких ракет должен подойти к цели – к самолету противника.
"Его подсветить и постоянно, пока ракета идет, он должен держать в подсвете самолет противника. А на всех российских самолетах стоит система обнаружения излучения. Он только чувствует, что его излучают, – разворачивается, и у него дальности ракет в два раза больше наших, и летчик уже не уходит наш. Он просто сам себя засвечивает. Это называется "пустил ракету с инфракрасной головкой самонаведения – разворачивайся на 180 градусов, включай форсаж – и сматывай". Иначе, не дай бог, он развернется – и все. Это вроде как шутка, но тем не менее такая беда у нас с нашими самолетами", – рассказал Свитан.
Украине надо менять весь авиапарк, считает он.
"Вот весь парк самолетов, которые у нас есть, нам надо полностью менять. Менять хотя бы на уровень F-16. А для этого надо около пяти бригад – пять-семь бригад", – резюмировал Свитан.
Военный эксперт Свитан: Сейчас на фронте украинцы "отминусовывают" 600–700 россиян в день, а чтобы в России заметили потери, надо до 3000 в день. Полный текст интервью
20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит украинское правительство, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 23 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2.
30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.
В свою очередь, 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16, Белый дом его поддержал.
5 февраля глава Минобороны Алексей Резников заявил, что партнеры по антироссийской коалиции предоставят Украине самолеты – "вопрос просто, какие". Глава ведомства предполагает возможность передачи Украине F-16 или других моделей самолетов.
В МИД заявили, что F-16 может быть не первым боевым самолетом, который получит Украина. "Принципиально – получить первую эскадрилью", подчеркнул глава ведомства Дмитрий Кулеба.