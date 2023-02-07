Военный эксперт Свитан: Для выполнения одного наступательного действия нам надо бригада западных истребителей, а чтобы закрыть небо – минимум пять бригад. Это больше 100 самолетов

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"Эскадрилья – это 12 самолетов. Две эскадрильи – это бригада. То есть, одну бригаду для выполнения одного наступательного действия. А реально, чтобы закрыть небо, нам надо как минимум пять бригад, это точно. Это уже больше сотни самолетов, – отметил Свитан. – Причем у нас, вроде, как и была эта сотня самолетов, но они, опять же, разноплановые. Су-25 – штурмовики, только по земле могли работать, Су-24 – бомбардировщики, только по земле могли работать. МиГ-29 и Су-27 – эти вроде как многофункционалы, но неапргейденные. Мы в свое время не стали их улучшать. И они работали старыми советскими ракетами [Р-27 и Р-73 – с полуактивными головками самонаведения] – и до сих пор работают".

По словам военного эксперта, летчик при использовании таких ракет должен подойти к цели – к самолету противника.

"Его подсветить и постоянно, пока ракета идет, он должен держать в подсвете самолет противника. А на всех российских самолетах стоит система обнаружения излучения. Он только чувствует, что его излучают, – разворачивается, и у него дальности ракет в два раза больше наших, и летчик уже не уходит наш. Он просто сам себя засвечивает. Это называется "пустил ракету с инфракрасной головкой самонаведения – разворачивайся на 180 градусов, включай форсаж – и сматывай". Иначе, не дай бог, он развернется – и все. Это вроде как шутка, но тем не менее такая беда у нас с нашими самолетами", – рассказал Свитан.

Украине надо менять весь авиапарк, считает он.

"Вот весь парк самолетов, которые у нас есть, нам надо полностью менять. Менять хотя бы на уровень F-16. А для этого надо около пяти бригад – пять-семь бригад", – резюмировал Свитан.

Военный эксперт Свитан: Сейчас на фронте украинцы "отминусовывают" 600–700 россиян в день, а чтобы в России заметили потери, надо до 3000 в день. Полный текст интервью

ВИДЕО