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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Наступление РФ может начаться в Харьковской и Запорожской областях

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Секретарь СНБО спрогнозировал ближайшие события на фронте
Секретарь СНБО спрогнозировал ближайшие события на фронте
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Россия рассматривает северо-восточную часть Харьковской или южную часть Запорожской областей в качестве целей нового наступления на Украину. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в опубликованном 8 февраля интервью Reuters.

По его словам, попытки наступления оккупантов на этих направлениях "конечно, будут", однако их результат зависит от Вооруженных сил Украины. Также враг не оставил планов полностью захватить Донецкую и Луганскую области, считает Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что ВСУ также планируют весеннее наступление. Поставка западных боевых танков и ракет большой дальности удвоит дальность удара украинских сил.

В то же время тяжелая броня и артиллерийские снаряды, особенно калибра 155 мм, являются "одной из неотложных потребностей" сил обороны, и "очень многие вопросы зависят от количества снарядов.. Потому что если у вас есть оружие, но нечем стрелять, то это вызов".

В интервью Данилов подчеркнул, что Киев имеет полное право наносить удары по территории России. По его словам, Украина не будет "спокойно смотреть" на военные цели, которые причиняют ущерб стране.

Контекст:

1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк в начале февраля заявил, что Россия сейчас не в состоянии организовать наступление на Украину на нескольких фронтах.

Представитель восточной группировки войск полковник Сергей Череватый 2 февраля заявил, что есть большие сомнения, что оккупанты смогут продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ Путина до марта.

Financial Times 5 февраля сообщило со ссылкой на источник в военных кругах, что Киев получил "очень надежную информацию о намерениях" России начать новую масштабную атаку. Наступление может произойти в течение 10 дней.

Американский Институт исследования войны 8 февраля написал о том, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.

Теги: СНБО, Харьковская область, Запорожская область, армия РФ, прогноз, наступление, война России против Украины, Алексей Данилов, российские оккупанты
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