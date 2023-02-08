Данилов: Наступление РФ может начаться в Харьковской и Запорожской областях

По его словам, попытки наступления оккупантов на этих направлениях "конечно, будут", однако их результат зависит от Вооруженных сил Украины. Также враг не оставил планов полностью захватить Донецкую и Луганскую области, считает Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что ВСУ также планируют весеннее наступление. Поставка западных боевых танков и ракет большой дальности удвоит дальность удара украинских сил.

В то же время тяжелая броня и артиллерийские снаряды, особенно калибра 155 мм, являются "одной из неотложных потребностей" сил обороны, и "очень многие вопросы зависят от количества снарядов.. Потому что если у вас есть оружие, но нечем стрелять, то это вызов".

В интервью Данилов подчеркнул, что Киев имеет полное право наносить удары по территории России. По его словам, Украина не будет "спокойно смотреть" на военные цели, которые причиняют ущерб стране.