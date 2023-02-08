Данилов: Наступление РФ может начаться в Харьковской и Запорожской областях

По его словам, попытки наступления оккупантов на этих направлениях "конечно, будут", однако их результат зависит от Вооруженных сил Украины. Также враг не оставил планов полностью захватить Донецкую и Луганскую области, считает Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что ВСУ также планируют весеннее наступление. Поставка западных боевых танков и ракет большой дальности удвоит дальность удара украинских сил.
В то же время тяжелая броня и артиллерийские снаряды, особенно калибра 155 мм, являются "одной из неотложных потребностей" сил обороны, и "очень многие вопросы зависят от количества снарядов.. Потому что если у вас есть оружие, но нечем стрелять, то это вызов".
В интервью Данилов подчеркнул, что Киев имеет полное право наносить удары по территории России. По его словам, Украина не будет "спокойно смотреть" на военные цели, которые причиняют ущерб стране.
1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.
Командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк в начале февраля заявил, что Россия сейчас не в состоянии организовать наступление на Украину на нескольких фронтах.
Представитель восточной группировки войск полковник Сергей Череватый 2 февраля заявил, что есть большие сомнения, что оккупанты смогут продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ Путина до марта.
Financial Times 5 февраля сообщило со ссылкой на источник в военных кругах, что Киев получил "очень надежную информацию о намерениях" России начать новую масштабную атаку. Наступление может произойти в течение 10 дней.
Американский Институт исследования войны 8 февраля написал о том, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.