Россия, вероятно, начнет новое наступление при недостатке боевой мощи и в "нереальные сроки" – ISW

Россияне готовят наступление, но не способны накопить достаточно сил для его успеха, полагают в ISW Фото: EPA

В Институте исследования войны отмечают медленные темпы продвижения оккупантов на этом направлении и объясняют их недостатком боеприпасов в РФ и нехваткой маневренных подразделений, необходимых для успешного и быстрого наступления.

Аналитики добавили, что приближается весна, не способствующая маневренной войне из-за неподходящих погодных условий.

В ISW считают, что Россия вряд ли нарастит боевую мощь, необходимую для существенного влияния на исход войны, в то время как военное командование продолжает требовать нереалистичного и масштабного продвижения.

"Российское руководство снова планирует решительное наступление на основе ошибочных предположений относительно своих военных возможностей и не имеет боевой мощи, необходимой для поддержки более одной крупной наступательной операции", – подчеркнули в ISW.

Эксперты ISW отмечают также, что российское националистическое информационное пространство продолжает выражать обеспокоенность относительно неспособности России провести быструю и многоплановую решающую наступательную операцию в ближайшие сроки.

Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки 7 февраля также отмечало, что России не хватает сил и резервов для планируемого наступления. Оккупанты спешат начать новое наступление в Украине до момента, когда ВСУ получат новые поставки техники от партнеров, включая танки и бронетехнику, предполагали в ISW.