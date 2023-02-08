Россия, вероятно, начнет новое наступление при недостатке боевой мощи и в "нереальные сроки" – ISW

В Институте исследования войны отмечают медленные темпы продвижения оккупантов на этом направлении и объясняют их недостатком боеприпасов в РФ и нехваткой маневренных подразделений, необходимых для успешного и быстрого наступления.
Аналитики добавили, что приближается весна, не способствующая маневренной войне из-за неподходящих погодных условий.
В ISW считают, что Россия вряд ли нарастит боевую мощь, необходимую для существенного влияния на исход войны, в то время как военное командование продолжает требовать нереалистичного и масштабного продвижения.
"Российское руководство снова планирует решительное наступление на основе ошибочных предположений относительно своих военных возможностей и не имеет боевой мощи, необходимой для поддержки более одной крупной наступательной операции", – подчеркнули в ISW.
Эксперты ISW отмечают также, что российское националистическое информационное пространство продолжает выражать обеспокоенность относительно неспособности России провести быструю и многоплановую решающую наступательную операцию в ближайшие сроки.
Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки 7 февраля также отмечало, что России не хватает сил и резервов для планируемого наступления. Оккупанты спешат начать новое наступление в Украине до момента, когда ВСУ получат новые поставки техники от партнеров, включая танки и бронетехнику, предполагали в ISW.
1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.
Командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк в начале февраля заявил, что Россия сейчас не в состоянии организовать наступление на Украину на нескольких фронтах.
Представитель восточной группировки войск полковник Сергей Череватый 2 февраля заявил, что есть большие сомнения, что оккупанты смогут продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ Путина до марта.
Financial Times 5 февраля сообщило со ссылкой на источник в военных кругах, что Киев получил "очень надежную информацию о намерениях" России начать новую масштабную атаку. Наступление может произойти в течение 10 дней.