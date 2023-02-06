Гайдай назвал три направления возможного наступления россиян в Луганской области

"Позиции в Белогоровке полностью контролируют наши военные – отбивают все атаки, берут пленных", – заявил Гайдай.
Он отметил, что количество атак россиян под Кременной возросло, хотя это нельзя назвать полномасштабным наступлением. По его словам, оккупанты пытаются выявить слабые места в обороне украинских военных, чтобы потом направить туда одну из ударных группировок. РФ перебросила большое количество техники и личного состава на это направление, отметил Гайдай.
"В Луганской области ожидаем наступления россиян по трем направлениям – примерно Белогоровка, Кременная, Сватово", – сообщил глава ОВА.
Гайдай предполагает, что в атаку пойдут свежемобилизованные россияне, у которых как раз закончилось обучение, и им нужно будет еще около недели, чтобы всех разместить на позициях.
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.
Представитель восточной группировки войск полковник Сергей Череватый 2 февраля заявил, что есть большие сомнения, что оккупанты смогут продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ Путина до марта.
Financial Times 5 февраля сообщило со ссылкой на источник в военных кругах, что Киев получил "очень надежную информацию о намерениях" России начать новую масштабную атаку. Наступление может произойти в течение 10 дней.