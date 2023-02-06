Гайдай назвал три направления возможного наступления россиян в Луганской области

Российские оккупанты могут пойти в новое наступление, сказал Гайдай Фото: EPA

"Позиции в Белогоровке полностью контролируют наши военные – отбивают все атаки, берут пленных", – заявил Гайдай.

Он отметил, что количество атак россиян под Кременной возросло, хотя это нельзя назвать полномасштабным наступлением. По его словам, оккупанты пытаются выявить слабые места в обороне украинских военных, чтобы потом направить туда одну из ударных группировок. РФ перебросила большое количество техники и личного состава на это направление, отметил Гайдай.

"В Луганской области ожидаем наступления россиян по трем направлениям – примерно Белогоровка, Кременная, Сватово", – сообщил глава ОВА.

Гайдай предполагает, что в атаку пойдут свежемобилизованные россияне, у которых как раз закончилось обучение, и им нужно будет еще около недели, чтобы всех разместить на позициях.