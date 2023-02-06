ВСУ ликвидировали за ночь две группы диверсантов врага. Юг Украины остается в приоритете у захватчиков – Гуменюк

"Мы видим, что [со стороны оккупантов] продолжается и разведка, и аэроразведка, и в том числе с использованием лодок, которые они "отжали" у населения. Они продолжают постепенно диверсионными группами прощупывать нашу оборону в сторону [реки] Днепра на островах и пытаются там обустроить свои наблюдательные посты", – рассказала спикер.
При этом она уточнила, что работе вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противодействуют не только ВСУ, но и сложные погодные условия.
"Ветер порывистый, очень сильный, поэтому использование надводных способов, например для ДРГ, критично, и, в том числе при поддержке нашей артиллерии, оказывается даже летальным, [оккупанты] снова потеряли два катера и две ДРГ за эту ночь", – подчеркнула Гуменюк.
По ее словам, критической перемены в поведении российских войск на юге не происходит, однако следует помнить, что Украина находится в условиях гибридной войны.
"Любые информационные сообщения, особенно имеющие определенный резонанс в обществе – это тоже может быть определенным оружием. Поэтому, осознавая, что основные усилия врага, вполне вероятно, будут направлены и сосредоточены именно на восточном направлении, мы понимаем, что юг [Украины] не покидает враг, он [юг] остается также в приоритете врага", – подытожила Гуменюк.
До этого 10 января на таврическом направлении украинские военные поразили российский катер. Это произошло на Днепре в районе острова Белогрудый (недалеко от Голой Пристани Херсонской области). 23 января украинские силы обороны поразили еще один катер оккупантов при попытке высадки ДРГ на остров на Днепре.
К концу января, по данным Генштаба ВСУ, российские войска активизировали деятельность своих диверсионно-разведывательных групп в районе островов в устье Днепра. Только 30 января силы обороны Украины уничтожили как минимум пять легкомоторных лодок с ДРГ противника.
В конце августа 2022 года ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября после доклада и по инициативе командующего группировкой российских войск в Украине генерала Сергея Суровикина отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.
Российские оккупанты после бегства из Херсона и отступления на этом направлении с правого берега Днепра начали осознавать, что не смогут удержать и левобережную часть Херсонской области, заявила 24 ноября Гуменюк. Она отмечала, что ВСУ пока что считают более целесообразным не атаковать, а держать огневой контроль над территорией, где враг обустраивает свои логистические базы, пункты базирования личного состава, сосредоточение техники на левом берегу "и туда достает наша артиллерия".
27 декабря Гуменюк заявила, что ВСУ пока не могут рассказать о результатах своей огневой работы по позициям российских войск, но "результаты очень вкусные". Оккупанты захватчики, по ее словам, пытаясь укрыться от ответного огня ВСУ, вынуждены постоянно маневрировать на левом берегу Херсонской области.