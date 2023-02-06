ВСУ ликвидировали за ночь две группы диверсантов врага. Юг Украины остается в приоритете у захватчиков – Гуменюк

"Мы видим, что [со стороны оккупантов] продолжается и разведка, и аэроразведка, и в том числе с использованием лодок, которые они "отжали" у населения. Они продолжают постепенно диверсионными группами прощупывать нашу оборону в сторону [реки] Днепра на островах и пытаются там обустроить свои наблюдательные посты", – рассказала спикер.

При этом она уточнила, что работе вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противодействуют не только ВСУ, но и сложные погодные условия.

"Ветер порывистый, очень сильный, поэтому использование надводных способов, например для ДРГ, критично, и, в том числе при поддержке нашей артиллерии, оказывается даже летальным, [оккупанты] снова потеряли два катера и две ДРГ за эту ночь", – подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, критической перемены в поведении российских войск на юге не происходит, однако следует помнить, что Украина находится в условиях гибридной войны.

"Любые информационные сообщения, особенно имеющие определенный резонанс в обществе – это тоже может быть определенным оружием. Поэтому, осознавая, что основные усилия врага, вполне вероятно, будут направлены и сосредоточены именно на восточном направлении, мы понимаем, что юг [Украины] не покидает враг, он [юг] остается также в приоритете врага", – подытожила Гуменюк.

До этого 10 января на таврическом направлении украинские военные поразили российский катер. Это произошло на Днепре в районе острова Белогрудый (недалеко от Голой Пристани Херсонской области). 23 января украинские силы обороны поразили еще один катер оккупантов при попытке высадки ДРГ на остров на Днепре.

К концу января, по данным Генштаба ВСУ, российские войска активизировали деятельность своих диверсионно-разведывательных групп в районе островов в устье Днепра. Только 30 января силы обороны Украины уничтожили как минимум пять легкомоторных лодок с ДРГ противника.