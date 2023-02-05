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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Погода существенно вмешалась в планы врага". Оккупанты уменьшили корабельную группировку в Черном море до пяти кораблей

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Оккупанты сократили группировку в Черном море из-за погоды, отметили в ОК "Юг"
Оккупанты сократили группировку в Черном море из-за погоды, отметили в ОК "Юг"
Фото: EPA (архив)

Российские оккупанты уменьшили корабельную группировку в Черном море до пяти кораблей. Об этом сообщил пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Telegram 5 февраля.

Среди пяти кораблей нет ни одного ракетоносителя.

В Азовское море оккупанты вывели один корабль. В Средиземном море зафиксировано 10 российских кораблей, в том числе пять ракетоносителей с общим залпом в 72 ракеты.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона сообщила о шторме на море, пишет "Укринформ".

"Враг не отказался от планов мощных массированных ракетных ударов или единичных ударов по объектам критической инфраструктуры. Но сейчас в его планы вмешалась погода. И шторм настолько сильный – 5-6 баллов, для Черного моря это действительно очень мощный шторм, что им пришлось завести ракетоносители на базу. Корабельная группировка врага в Черном море уменьшена критически – до пяти единиц. Это, в частности, суда обеспечения и разведчики – оставшиеся еще в Черном море, но продолжается процесс возвращения на базу, поскольку действительно ветер очень силен, волны очень мощные”, – сказала она.

Гуменюк подчеркнула, что погода "существенно вмешалась в планы врага".

"Но мы наблюдаем продолжение разведывательной деятельности. В частности, и вчерашние воздушные тревоги по всей территории Украины, связанные с авиационным разведчиком, говорят о том, что враг, приобщая к самолету-разведчику МИГи, пытается выведать нашу противовоздушную оборону. Все же они продолжают ее тестировать", – заявила спикер.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Черное море, ВМС Украины, война России против Украины, Наталья Гуменюк, корабли
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