В Черном море 3 февраля нет ни одного российского ракетоносителя – ВМС ВСУ

"В Черном море на боевом дежурстве находятся девять вражеских кораблей, среди которых ни одного носителя крылатых ракет "Калибр", – сообщили в ВМС.

В Азовском море на боевом дежурстве находится один российский корабль, в Средиземном море – 10 российских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр" с общим залпом в 72 ракеты.