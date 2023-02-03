В Черном море 3 февраля нет ни одного российского ракетоносителя – ВМС ВСУ

"В Черном море на боевом дежурстве находятся девять вражеских кораблей, среди которых ни одного носителя крылатых ракет "Калибр", – сообщили в ВМС.
В Азовском море на боевом дежурстве находится один российский корабль, в Средиземном море – 10 российских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр" с общим залпом в 72 ракеты.
Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.