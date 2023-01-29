ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На дежурстве в Черном море 15 кораблей РФ – ВМС ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Черном море на боевом дежурстве находится 15 кораблей РФ
В Черном море на боевом дежурстве находится 15 кораблей РФ
Фото: EPA

По состоянию на утро 29 января в Черном море Россия разместила три носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет около 20 ракет. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Как сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк, ситуация динамично меняется. Она отметила, что определенным образом на ситуацию влияет шторм в Черном море, но он не критический, чтобы абсолютно исключить применение ракет.

Всего в Черном море сейчас на боевом дежурстве находится 15 кораблей РФ.

 Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля. В Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты", – сообщили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/559927186174868

Контекст:

Предыдущий массированный удар РФ нанесла по Украине 26 января. Ночью и утром враг нанес удар ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины. Это уже 13-й ракетный удар и 15-я атака дронов по энергосистеме, отметили в "Укрэнерго". 

В ряде областей начались экстренные превентивные отключения электроэнергии.

Военные сбили 47 ракет, запущенных Россией по территории Украины, сообщил главнокомандующий ВCУ Валерий Залужный.

Теги: Россия, Черное море, ВСУ, корабли, море
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Клип Kalush Orchestra со Шварценеггером, Бейонсе в платье от Frolov, номинация украинской ленты на "Оскар". Семь самых ярких событий января
  Клип Kalush Orchestra со Шварценеггером, Бейонсе в платье от Frolov, номинация украинской ленты на "Оскар". Семь самых ярких событий января
Галина ГРИШИНА
  "Почему я должен бояться? Из-за того, что он снимал штаны в Москве, а я нет?" Рэпер Хас рассказал, за что на него обиделся Потап
  "Почему я должен бояться? Из-за того, что он снимал штаны в Москве, а я – нет?" Рэпер Хас рассказал, за что на него обиделся Потап
Галина ГРИШИНА
  The Hardkiss выпустила клип на песню "Маяк". Она о надежде, которую нельзя терять даже в самые темные времена. Видео
  The Hardkiss выпустила клип на песню "Маяк". Она о надежде, которую нельзя терять даже в самые темные времена. Видео
Галина ГРИШИНА
Стивен Кинг призвал Путина уйти в отставку. Минобороны Украины прокомментировало заявление писателя
Стивен Кинг призвал Путина уйти в отставку. Минобороны Украины прокомментировало заявление писателя
Галина ГРИШИНА
Jerry Heil озвучила сумму, которую платит за свое обучение в Беркли
Jerry Heil озвучила сумму, которую платит за свое обучение в Беркли
Галина ГРИШИНА
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами
Галина ГРИШИНА
Ученые с помощью компьютерной томографии обнаружили внутри мумии сердце, язык и амулеты из золота
Ученые с помощью компьютерной томографии обнаружили внутри мумии сердце, язык и амулеты из золота
Галина ГРИШИНА
Украинский ведущий сообщил, что вместе с женой начал процесс усыновления ребенка. У пары есть четырехлетняя дочь и трехлетний сын
Украинский ведущий сообщил, что вместе с женой начал процесс усыновления ребенка. У пары есть четырехлетняя дочь и трехлетний сын
Галина ГРИШИНА
  Лауреат "Грэмми" Сэм Смит в клипе, который сняла украинка Муиньо, появился в наряде от украинского бренда Frolov. Видео
  Лауреат "Грэмми" Сэм Смит в клипе, который сняла украинка Муиньо, появился в наряде от украинского бренда Frolov. Видео
Галина ГРИШИНА
Цибульская рассказала, кто на самом деле стоит за скандалами в украинском шоу-бизнесе
Цибульская рассказала, кто на самом деле стоит за скандалами в украинском шоу-бизнесе
Галина ГРИШИНА
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем
Галина ГРИШИНА
В майке и лосинах. Экс-супруга Кличко дома на коврике показала упражнения на растяжку
В майке и лосинах. Экс-супруга Кличко дома на коврике показала упражнения на растяжку
Галина ГРИШИНА
Plus-size-модель Грэм после тренировки с мужем показала, как выглядит в купальнике в полный рост
Plus-size-модель Грэм после тренировки с мужем показала, как выглядит в купальнике в полный рост
Галина ГРИШИНА
"Из песни слов не выкинешь". После развода с Остапчуком его вторая жена показала, как теперь выглядит ее паспорт
"Из песни слов не выкинешь". После развода с Остапчуком его вторая жена показала, как теперь выглядит ее паспорт
Галина ГРИШИНА
"Как бы получал удовольствие от нее". Памела Андерсон рассказала о встрече с Путиным в Кремле семь лет назад
"Как бы получал удовольствие от нее". Памела Андерсон рассказала о встрече с Путиным в Кремле семь лет назад
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Plus-size-модель Грэм после тренировки с мужем показала, как выглядит в купальнике в полный рост (83537)
2
Супермодель Макменами упала во время дефиле на показе Valentino. Видео (82992)
3
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем (44777)
4
Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего (32243)
5
"Какой же это стыд". Уроженцы Одессы Барац и Хаит в новом фильме, "гуляя по центру Москвы, обсуждают проблемы вкручивания лампочки" (24951)
6
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции (23523)
7
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем (17765)
8
Цибульская рассказала, кто на самом деле стоит за скандалами в украинском шоу-бизнесе (16595)
 
 
 
 