На дежурстве в Черном море 15 кораблей РФ – ВМС ВСУ

Как сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк, ситуация динамично меняется. Она отметила, что определенным образом на ситуацию влияет шторм в Черном море, но он не критический, чтобы абсолютно исключить применение ракет.

Всего в Черном море сейчас на боевом дежурстве находится 15 кораблей РФ.

"В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля. В Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты", – сообщили в пресс-службе.