На дежурстве в Черном море 15 кораблей РФ – ВМС ВСУ

Как сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк, ситуация динамично меняется. Она отметила, что определенным образом на ситуацию влияет шторм в Черном море, но он не критический, чтобы абсолютно исключить применение ракет.
Всего в Черном море сейчас на боевом дежурстве находится 15 кораблей РФ.
"В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля. В Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты", – сообщили в пресс-службе.
Предыдущий массированный удар РФ нанесла по Украине 26 января. Ночью и утром враг нанес удар ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины. Это уже 13-й ракетный удар и 15-я атака дронов по энергосистеме, отметили в "Укрэнерго".
В ряде областей начались экстренные превентивные отключения электроэнергии.
Военные сбили 47 ракет, запущенных Россией по территории Украины, сообщил главнокомандующий ВCУ Валерий Залужный.