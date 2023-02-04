США ввели санкции против руководства иранской компании, производящей дроны Shahed

В частности, под санкциями оказались члены совета директоров компании:
Кроме того, минфин США ввел санкции против двух кораблей ВМС Исламской Республики – Iris Makran и Iris Dena. Первый является нефтяным танкером, перепрофилированным для военно-морских операций и сохраняющий возможности запуска БПЛА, второй – военно-морским фрегатом, который сопровождает танкер.
"Мы будем продолжать закрывать лазейки и ограничивать отчаянные попытки России вести неспровоцированную войну в Украине", – прокомментировал санкции госсекретарь США Энтони Блинкен.
Today, the U.S. is sanctioning eight board members at an Iranian company, Paravar Pars, which contributes to Iran’s Unmanned Aerial Vehicle program. We will continue to close loopholes and restrict Russia’s desperate attempts to wage its unprovoked war in Ukraine.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 3, 2023
Миссия Ирана при ООН заявила во вторник, что санкции "не повлияют на мощности Ирана по производству беспилотников, поскольку все его беспилотники производятся внутри страны".
"Это убедительно свидетельствует о том, что сбитые в Украине беспилотники, в которых использовались детали, изготовленные западными странами, не принадлежат Ирану", – цитирует миссию Reuters.
Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.
США уже неоднократно вводили санкции против иранских физических и юридических лиц, причастных к поставкам дронов России (например, 8 сентября и 15 ноября 2022 года). А 9 декабря под санкции попали российские организации, причастные к сделке с Ираном по БПЛА.
6 января 2023-го США наложили санкции на руководителя и шестерых членов совета директоров иранской компании Qods Aviation Industries (QAI), которая производит дроны. В минфине США тогда сообщили, что QAI и аффилированные с ней физические и юридические лица продолжают уклоняться от санкций – например, закупать детали и технологии для производства БПЛА, используя фиктивные фирмы. Тогда в санкционный список внесли также компанию Light Airplanes Design and Manufacturing Industries. По данным ведомства, это название использует QAI.
31 января под санкции Штатов попали семь иранских организаций за содействие вооруженным силам России: Design and Manufacturing of Aircraft Engine, Oje Parvaz Mado Nafar Company, Paravar Pars Company, Qods Aviation Industry, Shahed Aviation Industries, аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции, Организация джихада по исследованиям и самообеспечению Корпуса стражей исламской революции.
Санкции против Ирана из-за поставок России беспилотников вводят также Евросоюз и Великобритания.