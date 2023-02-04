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США ввели санкции против руководства иранской компании, производящей дроны Shahed

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Руководители высшего звена иранской компании Paravar Pars попали под санкции США
Руководители высшего звена иранской компании Paravar Pars попали под санкции США
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов США 3 февраля ввело санкции против восьми руководителей высшего звена компании Paravar Pars, которая производит беспилотники серии Shahed. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, под санкциями оказались члены совета директоров компании:

  • Хоссейн Шамсабади, управляющий директор и генеральный директор;
  • Али Реза Тангсири, председателем правления;
  • Абуальфазл Назери, заместитель председателя совета директоров;
  • Мохсен Асади;
  • Мохаммад Садег Хейдари Муса;
  • Абульфазл Салехнежад, бывший член совета директоров;
  • Мохаммад Реза Мохаммади и Абулгасем Валагохар.

Кроме того, минфин США ввел санкции против двух кораблей ВМС Исламской Республики – Iris Makran и Iris Dena. Первый является нефтяным танкером, перепрофилированным для военно-морских операций и сохраняющий возможности запуска БПЛА, второй – военно-морским фрегатом, который сопровождает танкер.

"Мы будем продолжать закрывать лазейки и ограничивать отчаянные попытки России вести неспровоцированную войну в Украине", – прокомментировал санкции госсекретарь США Энтони Блинкен.

Миссия Ирана при ООН заявила во вторник, что санкции "не повлияют на мощности Ирана по производству беспилотников, поскольку все его беспилотники производятся внутри страны".

"Это убедительно свидетельствует о том, что сбитые в Украине беспилотники, в которых использовались детали, изготовленные западными странами, не принадлежат Ирану", – цитирует миссию Reuters.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

США уже неоднократно вводили санкции против иранских физических и юридических лиц, причастных к поставкам дронов России (например, 8 сентября и 15 ноября 2022 года). А 9 декабря под санкции попали российские организации, причастные к сделке с Ираном по БПЛА. 

6 января 2023-го США наложили санкции на руководителя и шестерых членов совета директоров иранской компании Qods Aviation Industries (QAI), которая производит дроны. В минфине США тогда сообщили, что QAI и аффилированные с ней физические и юридические лица продолжают уклоняться от санкций – например, закупать детали и технологии для производства БПЛА, используя фиктивные фирмы. Тогда в санкционный список внесли также компанию Light Airplanes Design and Manufacturing Industries. По данным ведомства, это название использует QAI.

31 января под санкции Штатов попали семь иранских организаций за содействие вооруженным силам России: Design and Manufacturing of Aircraft Engine, Oje Parvaz Mado Nafar Company, Paravar Pars Company, Qods Aviation Industry, Shahed Aviation Industries, аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции, Организация джихада по исследованиям и самообеспечению Корпуса стражей исламской революции.

Санкции против Ирана из-за поставок России беспилотников вводят также Евросоюз и Великобритания

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, оружие, санкции, Министерство финансов, агрессия, беспилотники, Энтони Блинкен, санкции против Ирана, корабли, минфин США
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