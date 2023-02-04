США ввели санкции против руководства иранской компании, производящей дроны Shahed

В частности, под санкциями оказались члены совета директоров компании:

Хоссейн Шамсабади, управляющий директор и генеральный директор;

Али Реза Тангсири, председателем правления;

Абуальфазл Назери, заместитель председателя совета директоров;

Мохсен Асади;

Мохаммад Садег Хейдари Муса;

Абульфазл Салехнежад, бывший член совета директоров;

Мохаммад Реза Мохаммади и Абулгасем Валагохар.

Кроме того, минфин США ввел санкции против двух кораблей ВМС Исламской Республики – Iris Makran и Iris Dena. Первый является нефтяным танкером, перепрофилированным для военно-морских операций и сохраняющий возможности запуска БПЛА, второй – военно-морским фрегатом, который сопровождает танкер.

"Мы будем продолжать закрывать лазейки и ограничивать отчаянные попытки России вести неспровоцированную войну в Украине", – прокомментировал санкции госсекретарь США Энтони Блинкен.

Today, the U.S. is sanctioning eight board members at an Iranian company, Paravar Pars, which contributes to Iran’s Unmanned Aerial Vehicle program. We will continue to close loopholes and restrict Russia’s desperate attempts to wage its unprovoked war in Ukraine. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 3, 2023

Миссия Ирана при ООН заявила во вторник, что санкции "не повлияют на мощности Ирана по производству беспилотников, поскольку все его беспилотники производятся внутри страны".

"Это убедительно свидетельствует о том, что сбитые в Украине беспилотники, в которых использовались детали, изготовленные западными странами, не принадлежат Ирану", – цитирует миссию Reuters.