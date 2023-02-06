Яценюк об активизации российских войск: Главное – не впадать в страх и панику

"Самое основное – не впадать в страхи, а тем более не впадать в панику. Это касается каждого. Потому что страх парализует, а паника дезориентирует", – сказал он.

Яценюк считает, что в появившейся информации о вероятном масштабном наступлении российских войск - "вообще ничего нового".

"Еще месяцев четыре назад, три точно, [мы] говорили о том, что как только Россия соберет потенциал, Россия будет проводить контратаки. Это же на поверхности. И было совершенно понятно, что [президент РФ Владимир] Путин не может дать заднюю передачу, потому что задняя передача для него – это виселица, это четвертование", – объяснил он.

Экс-премьер Украины подчеркнул, что "страх и паника – это враги победы, дисциплины, успеха".

"Мы не боимся. Мы не паникуем. Мы реально осознаем угрозу. Мы отдаем себе отчет. Мы должны были ее осознавать до 24-го [февраля 2022 года, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину], после 24-го мы ее осознаем и каждый день Божий. Что мы воюем с ядерным государством, имеющим, к большому сожалению, ряд открытых или таинственных союзников, имеющих значительные ресурсы. Но на нашей стороне весь западный мир и весь свободный мир", – заявил Яценюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)