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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк об активизации российских войск: Главное – не впадать в страх и панику

 
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Яценюк: Страх парализует, а паника дезориентирует
Яценюк: Страх парализует, а паника дезориентирует
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк ответил на вопрос, страшно ли ему из-за ситуации на фронте, которая начинает осложняться.

"Самое основное – не впадать в страхи, а тем более не впадать в панику. Это касается каждого. Потому что страх парализует, а паника дезориентирует", – сказал он.

Яценюк считает, что в появившейся информации о вероятном масштабном наступлении российских войск - "вообще ничего нового".

"Еще месяцев четыре назад, три точно, [мы] говорили о том, что как только Россия соберет потенциал, Россия будет проводить контратаки. Это же на поверхности. И было совершенно понятно, что [президент РФ Владимир] Путин не может дать заднюю передачу, потому что задняя передача для него – это виселица, это четвертование", – объяснил он.

Экс-премьер Украины подчеркнул, что "страх и паника – это враги победы, дисциплины, успеха".

"Мы не боимся. Мы не паникуем. Мы реально осознаем угрозу. Мы отдаем себе отчет. Мы должны были ее осознавать до 24-го [февраля 2022 года, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину], после 24-го мы ее осознаем и каждый день Божий. Что мы воюем с ядерным государством, имеющим, к большому сожалению, ряд открытых или таинственных союзников, имеющих значительные ресурсы. Но на нашей стороне весь западный мир и весь свободный мир", – заявил Яценюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

1 февраля представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. 4 февраля американский Институт исследования войны (ISW) подтвердил, что Россия готовит наступление в Луганской области.

Начальник ГУР Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – говорил министр обороны Украины Алексей Резников. 

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк в начале февраля заявил, что Россия сейчас не в состоянии организовать наступление на Украину на нескольких фронтах.

Представитель восточной группировки войск полковник Сергей Череватый 2 февраля заявил, что есть большие сомнения, что оккупанты смогут продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ Путина.

Financial Times 5 февраля сообщило со ссылкой на источник в военных кругах, что Киев получил "очень надежную информацию о намерениях" России начать новую масштабную атаку. Наступление якобы может начаться в ближайшие 10 дней.

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Арсений Яценюк, война, военные, оборона, российская агрессия, наступление, война России против Украины, паника
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