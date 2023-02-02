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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк о словах Повалий про Путина: Мне мерзко от ее слов. Она – чудовище!

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Слова Повалий о Путине задели Яценюка
Слова Повалий о Путине задели Яценюка
Фото: tpovaliyofficial / Instagram

Украинцы, оправдывающие российскую агрессию и поддерживающие войну, развязанную РФ против Украины, – это люди без человеческого достоинства, считает премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, комментируя заявление проживающей в РФ украинской певицы Таисии Повалий.

Артистка в интервью, которое 24 января было опубликовано на одном из российских пропагандистских сайтов, заявила, что поддерживает нападение РФ на Украину, и назвала это своим спасением.

"Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я – с Россией, – заявила Повалий. – В том, что сегодня делает Россия, вижу спасение и свое, и Украины. Чувствую, что Россия сейчас меня защищает".

Путина она назвала человеком, "который в силах сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма".

"Мне не жутко, мне мерзко. Она чудовище, вот и все. Это не то что ниже человеческого достоинства, там никакого достоинства нет. Чтобы это было ниже, нужно иметь хоть какое-то человеческое достоинство. И поверьте мне, таких до черта", – высказался экс-премьер.

Такие люди, как Повалий – это даже не приспособленцы, заявил лидер "Народного фронта".

"Это даже не полицаи. Это просто какие-то чудовища в человеческом обличии, у которых нет ни чести, ни совести. У них уже давно нет родины, и они точно за такие вещи должны получать уголовное дело", – убежден Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Повалий была внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины. Ее интервью российскому пропагандистскому сайту – первое публичное высказывание в поддержку российской агрессии.

16 апреля 2022 года Повалий вышла на сцену Кремля в компании российских артистов, поддерживающих нападение РФ на Украину. 9 мая в эфире российского пропагандистского канала "Россия 1" показали выступление Повалий перед российскими оккупантами в Кремле.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении артистов, поддержавших политику Путина. В этот список в том числе была включена и Повалий.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, оккупация, Таисия Повалий, шоу-бизнес, российская пропаганда, политика, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, певица, российские оккупанты
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