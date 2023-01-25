Повалий назвала нападение РФ на Украину своим спасением, а Путина – "человеком, который избавляет мир от нацизма". Рыбчинский ответил

"Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я – с Россией, – заявила Повалий. – В том, что сегодня делает Россия, вижу спасение и свое, и Украины. Чувствую, что Россия сейчас меня защищает".
Проживающая в РФ украинская артистка также высказалась о президенте страны-агрессора РФ Владимире Путине, назвав его человеком, "который в силах сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма".
По словам Повалий, она выехала из Украины в РФ утром 23 февраля, но возвращаться в Киев не стала, так как "началась специальная военная операция".
"Уехать домой в Киев я уже не могла", – заявила она и назвала страну-агрессора РФ своим домом. Артистка подчеркнула, что перевезла в РФ свою мать.
"Предательница Повалий заявила, что Россия избавляет мир от нацизма. Путинистка заявила, что Россия сейчас ее защищает. Ей кто-нибудь расскажет правду?" – отреагировали в сети.
* зрадниця повалій заявила, що росія позбавляє світ від нацизму— DanaElena. * (@danielapruna2) January 24, 2023
путіністка стверджує. що "дуже хоче, щоб на Донбасі людям нічого не нав'язували та не * валтували". Також вона заявила, що росія зараз її захищає.
Їй хтось розкаже правду? pic.twitter.com/6Kd31mxTN2
"Никогда не обращайте внимание на Повалий. Она умственно отсталая", – написали в сети.
Ніколи не беріть до уваги повалій! Вона розумово відстала. В неї великі проблеми зі психікою!— Inessa Stefans (@InessaStefans) January 24, 2023
Украинский поэт Евгений Рыбчинский в Facebook отреагировал на интервью артистки
"В 96-м я написал для Повалий песню "Чортополох". "Там, де я, там тебе нема", – вопила со сцены будущая предательница. Тогда я и представить не мог, что там, где окажется певица, не будет не только меня, не будет нормальных людей и элементарного здравого смысла. Одна сплошная паРаша!" – заявил он.
Поэт добавил, что запретил Повалий исполнять все песни его авторства.
Повалий была внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины. Ее интервью российскому пропагандистскому сайту – первое публичное высказывание в поддержку российской агрессии.
16 апреля 2022 года Повалий вышла на сцену Кремля в компании российских артистов, поддерживающих нападение РФ на Украину. 9 мая в эфире российского пропагандистского канала "Россия 1" показали выступление Повалий перед российскими оккупантами в Кремле.
В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении артистов, поддержавших политику Путина. В этот список в том числе была включена и Повалий.