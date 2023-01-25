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25 января, 2023
 
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Повалий назвала нападение РФ на Украину своим спасением, а Путина – "человеком, который избавляет мир от нацизма". Рыбчинский ответил

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Повалий после полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает перед российскими оккупантами
Повалий после полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает перед российскими оккупантами
Фото: tpovaliyofficial / Instagram

Украинская певица Таисия Повалий в интервью, которое 24 января было опубликовано на российском пропагандистском сайте "Дни.ру", заявила, что поддерживает нападение РФ на Украину, и назвала это своим спасением.

"Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я – с Россией, – заявила Повалий. – В том, что сегодня делает Россия, вижу спасение и свое, и Украины. Чувствую, что Россия сейчас меня защищает".

Проживающая в РФ украинская артистка также высказалась о президенте страны-агрессора РФ Владимире Путине, назвав его человеком, "который в силах сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма".

По словам Повалий, она выехала из Украины в РФ утром 23 февраля, но возвращаться в Киев не стала, так как "началась специальная военная операция". 

"Уехать домой в Киев я уже не могла", – заявила она и назвала страну-агрессора РФ своим домом. Артистка подчеркнула, что перевезла в РФ свою мать.

"Предательница Повалий заявила, что Россия избавляет мир от нацизма. Путинистка заявила, что Россия сейчас ее защищает. Ей кто-нибудь расскажет правду?" – отреагировали в сети.

"Никогда не обращайте внимание на Повалий. Она умственно отсталая", – написали в сети.

Украинский поэт Евгений Рыбчинский в Facebook отреагировал на интервью артистки

"В 96-м я написал для Повалий песню "Чортополох". "Там, де я, там тебе нема",  вопила со сцены будущая предательница. Тогда я и представить не мог, что там, где окажется певица, не будет не только меня, не будет нормальных людей и элементарного здравого смысла. Одна сплошная паРаша!" – заявил он.

Поэт добавил, что запретил Повалий исполнять все песни его авторства.

https://www.facebook.com/ribchinski/posts/pfbid0hSvTGB8aBAgSx6Z9AJJinKVJXgwXvzqHmhtgDmWPJdQQ1MhwNsLig8AhhtLkuAkgl

Контекст:

Повалий была внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины. Ее интервью российскому пропагандистскому сайту – первое публичное высказывание в поддержку российской агрессии.

16 апреля 2022 года Повалий вышла на сцену Кремля в компании российских артистов, поддерживающих нападение РФ на Украину. 9 мая в эфире российского пропагандистского канала "Россия 1" показали выступление Повалий перед российскими оккупантами в Кремле.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении артистов, поддержавших политику Путина. В этот список в том числе была включена и Повалий.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Таисия Повалий, предательство, война России против Украины
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