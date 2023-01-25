Повалий назвала нападение РФ на Украину своим спасением, а Путина – "человеком, который избавляет мир от нацизма". Рыбчинский ответил

Повалий после полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает перед российскими оккупантами Фото: tpovaliyofficial / Instagram

"Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я – с Россией, – заявила Повалий. – В том, что сегодня делает Россия, вижу спасение и свое, и Украины. Чувствую, что Россия сейчас меня защищает".

Проживающая в РФ украинская артистка также высказалась о президенте страны-агрессора РФ Владимире Путине, назвав его человеком, "который в силах сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма".

По словам Повалий, она выехала из Украины в РФ утром 23 февраля, но возвращаться в Киев не стала, так как "началась специальная военная операция".

"Уехать домой в Киев я уже не могла", – заявила она и назвала страну-агрессора РФ своим домом. Артистка подчеркнула, что перевезла в РФ свою мать.

"Предательница Повалий заявила, что Россия избавляет мир от нацизма. Путинистка заявила, что Россия сейчас ее защищает. Ей кто-нибудь расскажет правду?" – отреагировали в сети.

* зрадниця повалій заявила, що росія позбавляє світ від нацизму



путіністка стверджує. що "дуже хоче, щоб на Донбасі людям нічого не нав'язували та не * валтували". Також вона заявила, що росія зараз її захищає.



Їй хтось розкаже правду? pic.twitter.com/6Kd31mxTN2 — DanaElena. * (@danielapruna2) January 24, 2023

"Никогда не обращайте внимание на Повалий. Она умственно отсталая", – написали в сети.

Ніколи не беріть до уваги повалій! Вона розумово відстала. В неї великі проблеми зі психікою! — Inessa Stefans (@InessaStefans) January 24, 2023

Украинский поэт Евгений Рыбчинский в Facebook отреагировал на интервью артистки

"В 96-м я написал для Повалий песню "Чортополох". "Там, де я, там тебе нема", – вопила со сцены будущая предательница. Тогда я и представить не мог, что там, где окажется певица, не будет не только меня, не будет нормальных людей и элементарного здравого смысла. Одна сплошная паРаша!" – заявил он.

Поэт добавил, что запретил Повалий исполнять все песни его авторства.