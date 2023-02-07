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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия спешит начать новое наступление в Украине. В ISW объяснили причины

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Россияне хотят успеть пойти в наступление до прибытия западных танков и весеннего бездорожья, считают аналитики
Россияне хотят успеть пойти в наступление до прибытия западных танков и весеннего бездорожья, считают аналитики
Фото: EPA

Российское военное командование стремится начать атаку до прибытия западной тяжелой техники в Украину. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW) по итогам 6 февраля.

Аналитики отмечают, что, по мнению Украины, российские войска готовятся к крупномасштабному наступлению на востоке Украины в середине – конце февраля. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил 5 февраля, что Россия может начать его примерно 24 февраля, чтобы символически привязать наступление к первой годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину. Резников уточнил, что Украина не наблюдает формирования наступательных группировок на харьковском и черниговском направлениях или в Беларуси.

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что российские силы, скорее всего, концентрируются на проведении наступательных операций на востоке, а не на юге Украине.

Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия намерена начать наступление в ближайшие 10 дней (до 15 февраля) – это позволило бы российским войскам нанести удар по украинским позициям до прибытия западных танков и другой техники.

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские войска продолжают перебрасывать резервы в Луганскую область для нанесения ударов после 15 февраля.

При этом некоторые российские националисты скептически относятся к способности России начать успешное наступление в конце февраля, отмечают в ISW. Так, военный пропагандист, связанный с ЧВК "Вагнер", отметил, что глава российского генштаба Валерий Герасимов имеет ограниченный временной промежуток для начала широкомасштабного наступления в Украине. Террорист Игорь Гиркин считает, что решительное российское наступление не будет успешным, пока Россия не мобилизует больше рабочей силы для промышленности и экономики. 

"Оба наблюдения подчеркивают, что российское военное командование, похоже, спешит начать решающее наступление, вероятно, накануне прибытия западной военной помощи и сезона весеннего бездорожья в Украине примерно в апреле, который помешал российским механизированным маневрам весной 2022 года", – сделали вывод в ISW.

Контекст:

1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк в начале февраля заявил, что Россия сейчас не в состоянии организовать наступление на Украину на нескольких фронтах.

Представитель восточной группировки войск полковник Сергей Череватый 2 февраля заявил, что есть большие сомнения, что оккупанты смогут продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ Путина до марта.

Теги: Россия, Алексей Резников, Игорь Гиркин, Сергей Гайдай, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Валерий Герасимов, Наталья Гуменюк
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