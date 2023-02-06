Наступление оккупантов может начаться в любой момент после 15 февраля – Гайдай

По словам главы ОВА, оккупанты стягивают все больше и больше резервов на этом направлении, ВСУ и украинские власти об этом знают.
"В принципе, после 15 февраля можно ожидать [наступления российских войск] в любое время", – прогнозирует он.
Гайдай добавил, что в Луганской и Донецкой областях фиксируют все больше российской техники, которую захватчики, по его словам, "частично прячут где-то в лесопосадках, частично зарывают, а также больше строят укрепительных рубежей, откуда будут пытаться совершать наступление".
Глава ОВА также отметил, что захватчики подвозят боекомплект, но расходуют его уже не так, как раньше, а значительно экономнее. Это, по его мнению, тоже свидетельствует о том, что россияне готовятся к полномасштабному наступлению.
Гайдай указал, что двухмесячные учения мобилизованных россиян походят к концу и России понадобится около 10 дней, чтобы перебросить их в Украину и собрать резерв для нового наступления.
1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. 4 февраля американский Институт исследования войны (ISW) подтвердил, что Россия готовит наступление в Луганской области.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников.
Командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк в начале февраля заявил, что Россия сейчас не в состоянии организовать наступление на Украину на нескольких фронтах.
Представитель восточной группировки войск полковник Сергей Череватый 2 февраля заявил, что есть большие сомнения, что оккупанты смогут продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ Путина до марта.
Financial Times 5 февраля сообщило со ссылкой на источник в военных кругах, что Киев получил "очень надежную информацию о намерениях" России начать новую масштабную атаку. Наступление может произойти в течение 10 дней.