Наступление оккупантов может начаться в любой момент после 15 февраля – Гайдай

По словам главы ОВА, оккупанты стягивают все больше и больше резервов на этом направлении, ВСУ и украинские власти об этом знают.

"В принципе, после 15 февраля можно ожидать [наступления российских войск] в любое время", – прогнозирует он.

Гайдай добавил, что в Луганской и Донецкой областях фиксируют все больше российской техники, которую захватчики, по его словам, "частично прячут где-то в лесопосадках, частично зарывают, а также больше строят укрепительных рубежей, откуда будут пытаться совершать наступление".

Глава ОВА также отметил, что захватчики подвозят боекомплект, но расходуют его уже не так, как раньше, а значительно экономнее. Это, по его мнению, тоже свидетельствует о том, что россияне готовятся к полномасштабному наступлению.

Гайдай указал, что двухмесячные учения мобилизованных россиян походят к концу и России понадобится около 10 дней, чтобы перебросить их в Украину и собрать резерв для нового наступления.