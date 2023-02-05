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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина готова к вероятному нападению РФ – Резников

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Резников призвал верить Генштабу ВСУ
Резников призвал верить Генштабу ВСУ
Фото: EPA

Россияне на фронте пытаются давить сменой тактики, малыми штурмовыми группами штурмуют линию обороны, не жалея ни мобилизованных, ни заключенных. Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции в воскресенье, 5 февраля, сообщает Military Media Center в Telegram.

"Наши силы обороны держатся. Многие писали, что ночью [5 февраля] будет нападение. Никакого нападения не произошло. Необходимо слушать Генеральный штаб ВСУ. Нет рядом с Черниговом или Харьковом ударных групп. Не нужно поддаваться разным паническим вбросам", – заявил он.

Резников сообщил, что силы обороны ожидают скорого нападения россиян, так как они любят символизмы. 24 февраля будет ровно год с момента вторжения РФ.

"Мы готовы, ВСУ готовы, Ставка верховного главнокомандующего держит контроль, все готовы к отпору, накапливаем силы. Готовы с партнерами по поставкам вооружений, которые давали и будут давать", – заявил Резников.

По его словам, ситуация на фронте тяжелая, но контролируемая.

Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился.

ВСУ успешно деоккупируют временно захваченные Россией территории Украины.

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