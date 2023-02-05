Украина готова к вероятному нападению РФ – Резников

"Наши силы обороны держатся. Многие писали, что ночью [5 февраля] будет нападение. Никакого нападения не произошло. Необходимо слушать Генеральный штаб ВСУ. Нет рядом с Черниговом или Харьковом ударных групп. Не нужно поддаваться разным паническим вбросам", – заявил он.

Резников сообщил, что силы обороны ожидают скорого нападения россиян, так как они любят символизмы. 24 февраля будет ровно год с момента вторжения РФ.

"Мы готовы, ВСУ готовы, Ставка верховного главнокомандующего держит контроль, все готовы к отпору, накапливаем силы. Готовы с партнерами по поставкам вооружений, которые давали и будут давать", – заявил Резников.

По его словам, ситуация на фронте тяжелая, но контролируемая.