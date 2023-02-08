Оккупанты пытаются вести наступление на пяти направлениях, несут значительные потери – Генштаб ВСУ

Оккупанты пытаются взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, отметили в Генштабе ВСУ Фото: EPA

"Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях в районах [населенных пунктов] Кременная, Бахмут, Авдеевка, Опытное, Марьинка и Угледар", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, оккупанты несут значительные потери, особенно в живой силе.

"За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Червонопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Федоровка, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Спорное, Выемка, Бахмут, Красная Гора, Парасковеевка, Ивановское, Часов Яр, Каменка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Богоявленка Донецкой области", – сообщили в Генштабе.

Ситуация на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях – без изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено, отметили в пресс-центре.