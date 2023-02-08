Оккупанты за сутки нанесли по Украине восемь ракетных и 21 авиаудар – Генштаб ВСУ

"За сутки противник нанес восемь ракетных ударов, пять из которых – по гражданской инфраструктуре Харькова и 21 авиационный удар", – говорится в сообщении.
Также оккупанты совершили 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданской инфраструктуре Николаева и Херсона.
"Повреждены жилые дома. Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", – сообщили в Генштабе.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут в январе – феврале 2023 года на Донбассе.