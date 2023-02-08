Оккупанты за сутки нанесли по Украине восемь ракетных и 21 авиаудар – Генштаб ВСУ

Пять ракетных ударов РФ были нанесены по Харькову Фото: EPA

"За сутки противник нанес восемь ракетных ударов, пять из которых – по гражданской инфраструктуре Харькова и 21 авиационный удар", – говорится в сообщении.

Также оккупанты совершили 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданской инфраструктуре Николаева и Херсона.

"Повреждены жилые дома. Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", – сообщили в Генштабе.