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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия в течение суток нанесла один ракетный и 16 авиаударов по территории Украины – Генштаб ВСУ

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РФ обстреливает Украину ракетами, артиллерией и другими видами вооружения
РФ обстреливает Украину ракетами, артиллерией и другими видами вооружения
Фото: ЕРА

В течение суток 7 февраля российские оккупационные войска нанесли по территории Украины один ракетный, 16 авиаударов и более 14 раз обстреляли из реактивной артиллерии.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном в Facebook. 

"В течение суток противник нанес один ракетный и 16 авиационных ударов. Совершил 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Очакова Николаевской области и Антоновки Херсонской области. Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", – сказано в сводке. 

В Генштабе проинформировали, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка не изменилась, наступательных группировок РФ не обнаружено. 

Также в сводке говорится, что на купянском и лиманском направлениях обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, на бахмутском – более 15, на авдеевском и новопавловском – 10, на запорожском – более 20, на херсонском – 17. Обстрелы РФ ведет в том числе из танков и минометов.

О том, на каких направлениях оккупанты наступают, в вечерней сводке не сообщается. 

В утренней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что войска РФ сосредоточены на наступлении на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях.

Там также упоминается о ситуации во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. По информации Генштаба, там "оккупанты заставляют работников государственных учреждений, получивших гражданство РФ, отказаться от украинского гражданства в письменной форме, угрожают увольнением с работы". 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0eA2mPP1SLdtzU5tu7XQDAoX7Xsyk9mM3DUktS9QxDsa8wypp7LV4S9Se4f9H7EEKl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут в январе – феврале 2023 года на Донбассе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, авиация, Мелитополь, артиллерия, обстрелы, авиаудар, война России против Украины
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