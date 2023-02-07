Россия в течение суток нанесла один ракетный и 16 авиаударов по территории Украины – Генштаб ВСУ

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном в Facebook.
"В течение суток противник нанес один ракетный и 16 авиационных ударов. Совершил 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Очакова Николаевской области и Антоновки Херсонской области. Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", – сказано в сводке.
В Генштабе проинформировали, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка не изменилась, наступательных группировок РФ не обнаружено.
Также в сводке говорится, что на купянском и лиманском направлениях обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, на бахмутском – более 15, на авдеевском и новопавловском – 10, на запорожском – более 20, на херсонском – 17. Обстрелы РФ ведет в том числе из танков и минометов.
О том, на каких направлениях оккупанты наступают, в вечерней сводке не сообщается.
В утренней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что войска РФ сосредоточены на наступлении на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях.
Там также упоминается о ситуации во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. По информации Генштаба, там "оккупанты заставляют работников государственных учреждений, получивших гражданство РФ, отказаться от украинского гражданства в письменной форме, угрожают увольнением с работы".
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут в январе – феврале 2023 года на Донбассе.