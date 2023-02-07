Оккупанты за двое суток потеряли 25 танков. В Генштабе ВСУ показали видео уничтожения одного из них

"25 танков за двое последних суток потеряли российские оккупанты. Конкретно этот уничтожили воины 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко", – говорится в комментарии к видео, которое обнародовал Генштаб ВСУ.

Кроме того, как отмечают военные, в течение двух суток ликвидировано около 1900 захватчиков.

"Вчера зафиксирован своеобразный [суточный] рекорд – 1030 человек", – добавили в Генштабе ВСУ.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов 31 декабря заявил, что РФ уже потеряла оружия и техники больше, чем было у ее группировки на момент вторжения.

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ по данным на 7 февраля ликвидировали 133 190 российских оккупантов, 3245 танков, 6443 боевых бронированных машины (28 из них – за последние сутки, 38 – за двое суток) и тысячи единиц другой военной техники.