Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили около 870 российских оккупантов – Генштаб

Потери РФ от полномасштабного вторжения в Украину составляют больше 132 тыс. человек Фото: ЕРА

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Другие потери оккупантов в Украине составили:

За минувшие сутки ВСУ обезвредили около 870 российских захватчиков.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter