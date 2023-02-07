Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и два удара по позициям зенитных ракетных комплексов. Также наши защитники уничтожили российский штурмовик Су-25 и вражеский БПЛА типа "Орлан", – сказано в сообщении.
На каком направлении были сбиты самолет и беспилотник, не уточняется. Госпогранслужба Украины сегодня информировала, что военнослужащие ГПСУ сбили Су-25 над Бахмутом.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 7 февраля, силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали уже около 133 190 российских оккупантов, из них около 1030 – за последние сутки. С начала полномасштабного вторжения уничтожены 294 самолета и 284 вертолета РФ, а также другая военная техника.