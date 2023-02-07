Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и два удара по позициям зенитных ракетных комплексов. Также наши защитники уничтожили российский штурмовик Су-25 и вражеский БПЛА типа "Орлан", – сказано в сообщении.

На каком направлении были сбиты самолет и беспилотник, не уточняется. Госпогранслужба Украины сегодня информировала, что военнослужащие ГПСУ сбили Су-25 над Бахмутом.