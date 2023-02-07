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Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 – Генштаб ВСУ

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Украинские защитники сбили очередной российский штурмовик
Украинские защитники сбили очередной российский штурмовик
Фото: ЕРА (архив)

7 февраля украинские защитники сбили российский штурмовик Су-25 и беспилотник "Орлан". Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook.

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и два удара по позициям зенитных ракетных комплексов. Также наши защитники уничтожили российский штурмовик Су-25 и вражеский БПЛА типа "Орлан", – сказано в сообщении.

На каком направлении были сбиты самолет и беспилотник, не уточняется. Госпогранслужба Украины сегодня информировала, что военнослужащие ГПСУ сбили Су-25 над Бахмутом.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0eA2mPP1SLdtzU5tu7XQDAoX7Xsyk9mM3DUktS9QxDsa8wypp7LV4S9Se4f9H7EEKl

Контекст:

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 7 февраля, силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали уже около 133 190 российских оккупантов, из них около 1030 – за последние сутки. С начала полномасштабного вторжения уничтожены 294 самолета и 284 вертолета РФ, а также другая военная техника.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: самолет, Генштаб ВСУ, авиация, штурм, Су-25, беспилотники, самолеты, война России против Украины
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