Пограничники сбили российский военный самолет над Бахмутом. Видео

По данным ГПСУ, штурмовик оккупантов прикрывал с воздуха пехоту, наступавшую на линию обороны украинских военных. Пограничник открыл огонь из переносного зенитно-ракетного комплекса и сбил самолет. Предварительно, это Су-25. Самолет от попадания ракеты загорелся и упал. Что с пилотом, пока неизвестно.
ГПСУ опубликовала видео с места падения самолета, снятое с дрона.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 7 февраля, силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали уже около 133 190 российских оккупантов, из них около 1030 – за последние сутки. С начала полномасштабного вторжения уничтожены 294 самолета и 284 вертолета РФ, а также другая военная техника.