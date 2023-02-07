Пограничники сбили российский военный самолет над Бахмутом. Видео

По данным ГПСУ, штурмовик оккупантов прикрывал с воздуха пехоту, наступавшую на линию обороны украинских военных. Пограничник открыл огонь из переносного зенитно-ракетного комплекса и сбил самолет. Предварительно, это Су-25. Самолет от попадания ракеты загорелся и упал. Что с пилотом, пока неизвестно.

ГПСУ опубликовала видео с места падения самолета, снятое с дрона.