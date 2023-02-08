Зеленский в парламенте Британии призвал к созданию "коалиции боевых самолетов"

Зеленский в своем выступлении поблагодарил Великобританию за помощь и поддержку в условиях войны РФ против Украины. Он рассказал, что сегодня встретится с королем Чарльзом III, и подчеркнул, что это будет "действительно особенный момент".
Зеленский отметил, что намерен сказать Чарльзу: "В Великобритании король – это пилот ВВС, а в Украине сегодня каждый пилот ВВС – это король". Его речь после этих слов была прервана аплодисментами. Фрагмент выступления обнародовал в Twitter Sky News.
"In Britain, the King is an air force pilot and in Ukraine today every air force pilot is a king"— Sky News (@SkyNews) February 8, 2023
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy says it will be "a truly special moment" when he meets King Charles later todayhttps://t.co/WUnquWvHqf
* Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/Fj6vS4Qbu2
Президент Украины продолжил, что речь идет об отношении украинцев к пилотам Воздушных сил ВСУ.
"Их так немного. Они так ценны, что мы – слуги наших королей", – подчеркнул он.
Зеленский сказал, что горд украинскими Воздушными силами. Он привез подарок от украинских пилотов – шлем с надписью: "We have freedom, give us wings to protect it" ("У нас есть свобода, дайте крылья, чтобы ее защитить").
Зеленский ожидает, что этот символ будет способствовать созданию коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты.
"Я верю, что этот символ поможет нам в нашей следующей коалиции – коалиции самолетов... крыльев для свободы. И я обращаюсь к вам и миру с простыми и самыми важными словами: "Боевые самолеты для Украины, крылья для свободы", – резюмировал он.
Президент Украины сегодня находится в Великобритании с неанонсированным визитом.
20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит украинское правительство, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 23 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2.
30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.
В свою очередь 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.