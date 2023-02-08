Зеленский в парламенте Британии призвал к созданию "коалиции боевых самолетов"

Зеленский прибыл в Великобританию с неанонсированным визитом. Он привез с собой подарок от украинских пилотов – шлем с надписью: "У нас есть свобода, дайте крылья, чтобы ее защитить" Фото: president.gov.ua

Зеленский в своем выступлении поблагодарил Великобританию за помощь и поддержку в условиях войны РФ против Украины. Он рассказал, что сегодня встретится с королем Чарльзом III, и подчеркнул, что это будет "действительно особенный момент".

Зеленский отметил, что намерен сказать Чарльзу: "В Великобритании король – это пилот ВВС, а в Украине сегодня каждый пилот ВВС – это король". Его речь после этих слов была прервана аплодисментами. Фрагмент выступления обнародовал в Twitter Sky News.

"In Britain, the King is an air force pilot and in Ukraine today every air force pilot is a king"



Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy says it will be "a truly special moment" when he meets King Charles later todayhttps://t.co/WUnquWvHqf



* Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/Fj6vS4Qbu2 — Sky News (@SkyNews) February 8, 2023

Президент Украины продолжил, что речь идет об отношении украинцев к пилотам Воздушных сил ВСУ.

"Их так немного. Они так ценны, что мы – слуги наших королей", – подчеркнул он.

Зеленский сказал, что горд украинскими Воздушными силами. Он привез подарок от украинских пилотов – шлем с надписью: "We have freedom, give us wings to protect it" ("У нас есть свобода, дайте крылья, чтобы ее защитить").

Скриншот: Суспільне Новини / YouTube

Зеленский ожидает, что этот символ будет способствовать созданию коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты.

"Я верю, что этот символ поможет нам в нашей следующей коалиции – коалиции самолетов... крыльев для свободы. И я обращаюсь к вам и миру с простыми и самыми важными словами: "Боевые самолеты для Украины, крылья для свободы", – резюмировал он.

Президент Украины сегодня находится в Великобритании с неанонсированным визитом.