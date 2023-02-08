Зеленский: Сегодня я в Лондоне, чтобы лично поблагодарить британский народ за поддержку

"Великобритания одной из первых пришла на помощь Украине. И сегодня я в Лондоне, чтобы лично поблагодарить британский народ за поддержку и премьер-министра Риши Сунака за его лидерскую позицию", – написал президент Украины.

Зеленский прилетел в Лондон 8 февраля самолетом Королевских ВВС, его визит не анонсировался из соображений безопасности. Сунак встречал украинского лидера в аэропорту. Это первый за время полномасштабного вторжения визит украинского лидера в Великобританию. До вылета в Лондон Зеленский только один раз до этого покидал территорию Украины с начала войны, совершив в конце декабря 2022 года визит в США.

Президент Украины проведет официальную встречу с Сунаком. Ожидается, что два лидера обсудят военную поддержку Украины, речь пойдет о "немедленном увеличении" военного оборудования, которое Британия предоставляет Украине, сказано в релизе.

Кроме того, Сунак подтвердит Зеленскому поддержку Украины и предложит усилить подготовку украинских войск, в том числе пилотов военных самолетов, чтобы они могли летать на истребителях, соответствующих стандартам НАТО, сообщили в офисе британского премьера.

После встречи с премьером президент Украины выступит перед парламентом Великобритании. Также, по данным британских СМИ, Зеленского примет в своей резиденции король Великобритании Чарльз III.