ГОРДОН
 
 
МИР

Зеленский и Сунак провели переговоры в Лондоне. Офис президента озвучил темы беседы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сунак и Зеленский встретились в Лондоне
Сунак и Зеленский встретились в Лондоне
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, об их итогах сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

Зеленский во время встречи поблагодарил Британию и лично Сунака за поддержку Украины, предоставление военной, финансовой и гуманитарной помощи.

Соединенное Королевство является надежным партнером и другом Украины, который стал одним из мировых лидеров в помощи стране в условиях войны, начатой Россией, подчеркнул он. 

Также Зеленский рассказал Сунаку о ситуации на фронте и о ключевых потребностях Вооруженных сил Украины в технике и вооружении. 

"Во время встречи Владимир Зеленский и Риши Сунак обсудили оборонное сотрудничество и весь комплекс вопросов двусторонней повестки: реализацию формулы мира, евроатлантическую интеграцию Украины, будущую поддержку со стороны Великобритании, возможность привлечения британской стороны к послевоенному восстановлению нашей страны, а также ряд других перспективных проектов. Отдельно обсуждался вопрос о недопущении российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже", – говорится в релизе. 

Контекст:

Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию с неанонсированным визитом. Он прилетел в Лондон самолетом королевских ВВС, его визит не анонсировался из соображений безопасности. Сунак встречал украинского лидера в аэропорту. В ходе поездки Зеленский выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов. Также планируется его встреча с королем Чарльзом III. 

Это первый за время полномасштабного вторжения визит украинского лидера в Великобританию. До вылета в Лондон Зеленский только один раз покидал территорию Украины с начала полномасштабной войны. Он совершил в конце декабря 2022 года визит в США, а возвращаясь из этой поездки, встретился в Польше с президентом страны Анджеем Дудой.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Великобритания, переговоры, вооружение, военная помощь, коалиция, Владимир Зеленский, визит, встреча, сотрудничество, Риши Сунак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Пальчики поджимала в ботиночках, потому что не могли новые купить". Ефросинина рассказала, как относится к деньгам
"Пальчики поджимала в ботиночках, потому что не могли новые купить". Ефросинина рассказала, как относится к деньгам
Галина ГРИШИНА
Жена нардепа от "Слуги народа" Божкова рассказала, что говорят депутаты в кулуарах Рады о войне
Жена нардепа от "Слуги народа" Божкова рассказала, что говорят депутаты в кулуарах Рады о войне
Галина ГРИШИНА
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника
Галина ГРИШИНА
Саливанчук рассказала, как относится к Ольге Сумской, старшая дочь которой Паперная живет и работает в РФ
Саливанчук рассказала, как относится к Ольге Сумской, старшая дочь которой Паперная живет и работает в РФ
Галина ГРИШИНА
В Москве отменили единственную пьесу, где играла Ахеджакова
В Москве отменили единственную пьесу, где играла Ахеджакова
Новая девушка Остапчука вышла из квартиры в пижаме. Фото
Новая девушка Остапчука вышла из квартиры в пижаме. Фото
Бех-Романчук: Как вообще может идти речь о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде? Эти люди поддержали войну или молчат
Бех-Романчук: Как вообще может идти речь о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде? Эти люди поддержали войну или молчат
В Музее мадам Тюссо появилась восковая фигура Рианны. Ее наряд является копией того, в котором она засветилась на Met Gala пять лет назад
В Музее мадам Тюссо появилась восковая фигура Рианны. Ее наряд является копией того, в котором она засветилась на Met Gala пять лет назад
Галина ГРИШИНА
В рваных джинсах и разводя ноги. Дорофеева снялась в метро
В рваных джинсах и разводя ноги. Дорофеева снялась в метро
Десерт на основе пшена. Рецепт
Десерт на основе пшена. Рецепт
"Мне пророчили ампутацию". Жена мэра Днепра Филатова показала фото своего отмороженного носа
"Мне пророчили ампутацию". Жена мэра Днепра Филатова показала фото своего отмороженного носа
Болдуин потребовал отстранить прокурора после предъявления ему обвинения в убийстве оператора. В прокуратуре отреагировали
Болдуин потребовал отстранить прокурора после предъявления ему обвинения в убийстве оператора. В прокуратуре отреагировали
Галина ГРИШИНА
Никитюк снялась в прозрачном свитере и лосинах
Никитюк снялась в прозрачном свитере и лосинах
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье
Галина ГРИШИНА
85-летняя Роговцева показала себя с сигаретой на кухне после двух спектаклей. Фото
85-летняя Роговцева показала себя с сигаретой на кухне после двух спектаклей. Фото
Саша Бо показала мокрое тело вблизи. Видео
Саша Бо показала мокрое тело вблизи. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядят Тина Кароль и ведущая Валентина Хамайко в одинаковых платьях за 2100 грн из новой коллекции певицы. Фото (73249)
2
"Владимир шутил чаще, а Елена умнее". Кравец рассказала, какими были отношения Зеленской с мужем до того, как он стал президентом (61201)
3
"Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам это?" Мозговая обратилась к коллегам по шоу-бизнесу, возмутившись их поведением (30872)
4
"Хочется любить, хочется верить". Победительница "Холостяка" Анна Богдан снялась топлес (30154)
5
49-летняя Клум показала крупным планом свою грудь (27679)
6
Никитюк показала фото, которое сделала в постели (24618)
7
"Под завалами страхов притаилась гордость". Ефросинина, провожая мужа на фронт, обратилась к украинкам, чьи мужчины защищают Украину (19235)
8
Ефросинина спросила у Дурнева, мог бы он полюбить Тину Кароль. Блогер ответил, почему это невозможно (17972)
 
 
 
 