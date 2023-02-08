Зеленский и Сунак провели переговоры в Лондоне. Офис президента озвучил темы беседы

Зеленский во время встречи поблагодарил Британию и лично Сунака за поддержку Украины, предоставление военной, финансовой и гуманитарной помощи.
Соединенное Королевство является надежным партнером и другом Украины, который стал одним из мировых лидеров в помощи стране в условиях войны, начатой Россией, подчеркнул он.
Также Зеленский рассказал Сунаку о ситуации на фронте и о ключевых потребностях Вооруженных сил Украины в технике и вооружении.
"Во время встречи Владимир Зеленский и Риши Сунак обсудили оборонное сотрудничество и весь комплекс вопросов двусторонней повестки: реализацию формулы мира, евроатлантическую интеграцию Украины, будущую поддержку со стороны Великобритании, возможность привлечения британской стороны к послевоенному восстановлению нашей страны, а также ряд других перспективных проектов. Отдельно обсуждался вопрос о недопущении российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже", – говорится в релизе.
Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию с неанонсированным визитом. Он прилетел в Лондон самолетом королевских ВВС, его визит не анонсировался из соображений безопасности. Сунак встречал украинского лидера в аэропорту. В ходе поездки Зеленский выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов. Также планируется его встреча с королем Чарльзом III.
Это первый за время полномасштабного вторжения визит украинского лидера в Великобританию. До вылета в Лондон Зеленский только один раз покидал территорию Украины с начала полномасштабной войны. Он совершил в конце декабря 2022 года визит в США, а возвращаясь из этой поездки, встретился в Польше с президентом страны Анджеем Дудой.