Зеленский и Сунак провели переговоры в Лондоне. Офис президента озвучил темы беседы

Зеленский во время встречи поблагодарил Британию и лично Сунака за поддержку Украины, предоставление военной, финансовой и гуманитарной помощи.

Соединенное Королевство является надежным партнером и другом Украины, который стал одним из мировых лидеров в помощи стране в условиях войны, начатой Россией, подчеркнул он.

Также Зеленский рассказал Сунаку о ситуации на фронте и о ключевых потребностях Вооруженных сил Украины в технике и вооружении.

"Во время встречи Владимир Зеленский и Риши Сунак обсудили оборонное сотрудничество и весь комплекс вопросов двусторонней повестки: реализацию формулы мира, евроатлантическую интеграцию Украины, будущую поддержку со стороны Великобритании, возможность привлечения британской стороны к послевоенному восстановлению нашей страны, а также ряд других перспективных проектов. Отдельно обсуждался вопрос о недопущении российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже", – говорится в релизе.