Великобритания ввела новые санкции против России. В список попали предполагаемая мать внебрачной дочери Путина и производитель дронов

Санкции применили к шести компаниям, поставляющим беспилотники в Россию, а также к восьми физлицам и одной компании, которые связаны с финансовыми сетями, помогающими поддерживать состояние и власть кремлевской элиты, говорится в релизе.

Как сказано в сообщении, в санкционный список попали такие физлица:

Борис Титов – уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей;

Светлана Кривоногих – акционер банка "Россия", которую российские СМИ называют матерью внебрачной дочери президента РФ Владимира Путина Елизаветы Кривоногих;

Николай Егоров – до недавнего времени заместитель председателя правления крупнейшего частного нефтеперерабатывающего завода России;

Виктор Мячин – владелец российской компании по техническому обслуживанию и ремонту самолетов "Аэростарт";

Сергей Руднов – владелец российского пропагандистского агентства Regnum;

Алексей Репик – председатель совета директоров российской фармацевтической компании "Р-Фарм";

Евгений Школов – бывший помощник Путина и заместитель председателя совета директоров ОАО "Системный оператор единой энергетической системы";

Павел Титов – президент ассоциации "Деловая Россия", сын Борис Титова.

Первые пять лиц в этом списке, по данным британского правительства, связаны с резиденциями Путина, в том числе "дворцом" в Геленжике и дачей на берегу озера.

В список юридических лиц внесены:

CST – производитель российских беспилотников, которые использовались для уничтожения украинской боевой техники;

РТ-Комплект – компания, которая производит детали для вертолетов, используемых Россией в войне против Украины;

"Оборонлогистика", которая организовывает транспортировку и доставку военной техники РФ;

"Универсалмаш" и завод в Липецке, которые производят или модифицируют гусеничные шасси для зенитно-ракетных комплексов, используемых российскими войсками в Украине;

"Топаз" – компания-разработчик программного обеспечения для военной авиации;

"Москомос", предоставляющая ІТ-услуги. По информации британского правительства, компания действует как связующее звено для российской элиты, предоставляя хост-домены "многим участникам дестабилизации ситуации в Украине".

Санкции предусматривают замораживание активов, запрет на поездки (лицам должно быть отказано во въезде в Великобританию или в пребывании в стране), а также транспортные ограничения.

Эти новые санкции усиливают экономическое давление на Путина, заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

"Украина показала Путину, что она не сломится под его тираническим вторжением. В ответ он нанес неизбирательные удары по гражданским районам и важнейшим объектам национальной инфраструктуры по всей стране. Мы не можем позволить ему добиться успеха. Мы должны усилить нашу поддержку. Эти новые санкции усиливают экономическое давление на Путина, подрывая его военную машину, чтобы помочь Украине одержать победу. В соответствии с нашими законами я твердо решил, что Россия не будет иметь доступа к активам, которые мы заморозили, пока она раз и навсегда не прекратит свои угрозы территориальному суверенитету и целостности Украины", – подчеркнул он.

С начала полномасштабного вторжения РФ Британия ввела санкции в отношении более 1300 физических и юридических лиц РФ, говорится в релизе правительства.

"Торговля товарами на сумму более £20 млрд сейчас находятся под полными или частичными санкциями, а экспорт машин и транспортного оборудования сократился на 98%, что вынуждает их отчаянно выковыривать некачественные полупроводники из холодильников и посудомоечных машин для создания военной техники. Оказывая максимальное экономическое давление на Россию, предоставляя £2,3 млрд военной помощи и £1,5 млрд экономической и гуманитарной поддержки, Великобритания будет продолжать стоять плечом к плечу с Украиной до тех пор, пока она не сможет обеспечить мир", – резюмировали авторы релиза.