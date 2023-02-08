"В Украину полетят танки Challenger и другие крайне вредные для российского оккупанта вещи". Кулеба анонсировал "очень полезный день для Украины" в Лондоне

"Имел честь воспользоваться услугами авиакомпании Royal Air Force. В скором времени этим или подобным бортом в Украину полетят танки Challenger и другие крайне вредные для российского оккупанта вещи. А для Украины и ее сил обороны сегодня будет очень полезный день. Очень", – написал министр.
Зеленский прилетел в Лондон 8 февраля самолетом Королевских ВВС, его визит не анонсировался из соображений безопасности. До вылета в Лондон Зеленский только один раз до этого покидал территорию Украины с начала войны, совершив в конце декабря 2022 года визит в США.
Зеленский заявил, что прилетел в Лондон, чтобы лично поблагодарить народ и руководство Британии за поддержку, оказываемую Украине с первых дней полномасштабного российского вторжения.
Президент Украины проведет официальную встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Ожидается, что два лидера обсудят военную поддержку Украины, речь пойдет о "немедленном увеличении" военного оборудования, которое Британия предоставляет Украине, сказано в релизе.
Кроме того, Сунак подтвердит Зеленскому поддержку Украины и предложит усилить подготовку украинских войск, в том числе пилотов военных самолетов, чтобы они могли летать на истребителях, соответствующих стандартам НАТО, сообщили в офисе британского премьера.
После встречи с премьером президент Украины выступит перед парламентом Великобритании. Также, по данным британских СМИ, Зеленского примет в своей резиденции король Великобритании Чарльз III. У главы Украинского государства запланирована также встреча с проходящими в Британии обучение бойцами ВСУ.
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Так, в 2022 году Британия предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал Сунак во время визита в Киев 19 ноября.
11 января правительство Великобритании официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Позднее в правительстве уточнили, что пакет военной помощи будет включать 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.