"В Украину полетят танки Challenger и другие крайне вредные для российского оккупанта вещи". Кулеба анонсировал "очень полезный день для Украины" в Лондоне

Кулеба полетел в Лондон вместе с Зеленским, обещает, что визит принесет Украине и ВСУ много пользы Фото: mfa.gov.ua

"Имел честь воспользоваться услугами авиакомпании Royal Air Force. В скором времени этим или подобным бортом в Украину полетят танки Challenger и другие крайне вредные для российского оккупанта вещи. А для Украины и ее сил обороны сегодня будет очень полезный день. Очень", – написал министр.

Зеленский прилетел в Лондон 8 февраля самолетом Королевских ВВС, его визит не анонсировался из соображений безопасности. До вылета в Лондон Зеленский только один раз до этого покидал территорию Украины с начала войны, совершив в конце декабря 2022 года визит в США.

Зеленский заявил, что прилетел в Лондон, чтобы лично поблагодарить народ и руководство Британии за поддержку, оказываемую Украине с первых дней полномасштабного российского вторжения.

Президент Украины проведет официальную встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Ожидается, что два лидера обсудят военную поддержку Украины, речь пойдет о "немедленном увеличении" военного оборудования, которое Британия предоставляет Украине, сказано в релизе.

Кроме того, Сунак подтвердит Зеленскому поддержку Украины и предложит усилить подготовку украинских войск, в том числе пилотов военных самолетов, чтобы они могли летать на истребителях, соответствующих стандартам НАТО, сообщили в офисе британского премьера.

После встречи с премьером президент Украины выступит перед парламентом Великобритании. Также, по данным британских СМИ, Зеленского примет в своей резиденции король Великобритании Чарльз III. У главы Украинского государства запланирована также встреча с проходящими в Британии обучение бойцами ВСУ.