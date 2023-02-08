Завтра Зеленский посетит саммит ЕС и выступит в Европарламенте – журналист

"Президент Украины должен выступить на пленарном заседании Европейского парламента в Брюсселе завтра до полудня, а затем посетить саммит ЕС", – написал Йозвяк.

The * president should address the European Parliament plenary in Brussels tomorrow before noon for a short 1-hour session and then attend #Euco after that. #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 8, 2023

Сегодня президент Зеленский с визитом в Великобритании. Он прилетел в Лондон на борту военного самолета королевских ВВС. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретил Зеленского у трапа. Визит Зеленского не анонсировался из соображений безопасности.

Президент написал, что одна из целей его визита в Великобританию – поблагодарить народ и руководство страны за оказанную Украине поддержку на фоне российской агрессии.

Президент Украины проведет официальную встречу с Сунаком. Ожидается, что два лидера обсудят военную поддержку Украины, речь пойдет о "немедленном увеличении" военного оборудования, которое Британия предоставляет Украине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил 8 февраля в Facebook, что для Украины и ее сил обороны сегодня будет "очень полезный день".