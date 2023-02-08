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Завтра Зеленский посетит саммит ЕС и выступит в Европарламенте – журналист

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Зеленский выступит на пленарном заседании Европейского парламента 9 февраля
Зеленский выступит на пленарном заседании Европейского парламента 9 февраля
Фото: EPA

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский приедет в Брюссель (Бельгия). Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Президент Украины должен выступить на пленарном заседании Европейского парламента в Брюсселе завтра до полудня, а затем посетить саммит ЕС", – написал Йозвяк.

Сегодня президент Зеленский с визитом в Великобритании. Он прилетел в Лондон на борту военного самолета королевских ВВС. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретил Зеленского у трапа. Визит Зеленского не анонсировался из соображений безопасности.

Президент написал, что  одна из целей его визита в Великобританию – поблагодарить народ и руководство страны за оказанную Украине поддержку на фоне российской агрессии.

Президент Украины проведет официальную встречу с Сунаком. Ожидается, что два лидера обсудят военную поддержку Украины, речь пойдет о "немедленном увеличении" военного оборудования, которое Британия предоставляет Украине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил 8 февраля в Facebook, что для Украины и ее сил обороны сегодня будет "очень полезный день".

Контекст:

О том, что Зеленский посетит Брюссель СМИ сообщали 6 февраляFinanсial Times писал, что украинский президент может выступить на специальной сессии Европейского парламента. В то же время источник Finanсial Times отмечал, что визит может и не состояться "из соображений безопасности". 

Сам Зеленский 3 февраля заявлял, что допускает возможный личный визит в Брюссель для "выражения благодарности за поддержку Украины". Об этом он сказал во время пресс-конференции после саммита Украина – ЕС. Видео конференции Офис президента опубликовал в YouTube. 

До вылета в Лондон 8 февраля Зеленский только один раз до этого покидал территорию Украины с начала войны, совершив в конце декабря 2022 года визит в США.

Теги: Украина, Великобритания, Лондон, Европарламент, Бельгия, Брюссель, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Рикард Йозвяк, Риши Сунак, ЕС
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