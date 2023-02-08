Завтра Зеленский посетит саммит ЕС и выступит в Европарламенте – журналист

"Президент Украины должен выступить на пленарном заседании Европейского парламента в Брюсселе завтра до полудня, а затем посетить саммит ЕС", – написал Йозвяк.
The * president should address the European Parliament plenary in Brussels tomorrow before noon for a short 1-hour session and then attend #Euco after that. #Ukraine #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 8, 2023
Сегодня президент Зеленский с визитом в Великобритании. Он прилетел в Лондон на борту военного самолета королевских ВВС. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретил Зеленского у трапа. Визит Зеленского не анонсировался из соображений безопасности.
Президент написал, что одна из целей его визита в Великобританию – поблагодарить народ и руководство страны за оказанную Украине поддержку на фоне российской агрессии.
Президент Украины проведет официальную встречу с Сунаком. Ожидается, что два лидера обсудят военную поддержку Украины, речь пойдет о "немедленном увеличении" военного оборудования, которое Британия предоставляет Украине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил 8 февраля в Facebook, что для Украины и ее сил обороны сегодня будет "очень полезный день".
О том, что Зеленский посетит Брюссель СМИ сообщали 6 февраля. Finanсial Times писал, что украинский президент может выступить на специальной сессии Европейского парламента. В то же время источник Finanсial Times отмечал, что визит может и не состояться "из соображений безопасности".
Сам Зеленский 3 февраля заявлял, что допускает возможный личный визит в Брюссель для "выражения благодарности за поддержку Украины". Об этом он сказал во время пресс-конференции после саммита Украина – ЕС. Видео конференции Офис президента опубликовал в YouTube.
До вылета в Лондон 8 февраля Зеленский только один раз до этого покидал территорию Украины с начала войны, совершив в конце декабря 2022 года визит в США.