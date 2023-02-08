Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III

"Король приветствует президента Зеленского в Букингемском дворце", – говорится в подписи к фото.
* The King welcomes President @ZelenskyyUa to Buckingham Palace. pic.twitter.com/cdcBUFkZIL— The Royal Family (@RoyalFamily) February 8, 2023
О встрече написал и сам Зеленский в Telegram. Он отметил, что поздравил Чарльза с недавним восшествием на престол и пожелал мира и процветания британскому народу.
"Для меня честь быть первым президентом Украины за всю историю украинско-британских отношений, которого почтил своей аудиенцией британский монарх. Благодарен его величеству за теплый прием и поддержку украинских граждан, которые нашли убежище от войны в Великобритании", – добавил украинский президент.
Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию. Он прилетел в Лондон самолетом королевских ВВС, визит не анонсировался из соображений безопасности.
В ходе поездки Зеленский выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Визит в Великобританию – вторая зарубежная поездка Зеленского за время полномасштабной войны. Первую зарубежную поездку с начала вторжения РФ он совершил в конце декабря 2022 года – в США. Возвращаясь из этой поездки, Зеленский встретился в Польше с президентом страны Анджеем Дудой.