Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III

"Король приветствует президента Зеленского в Букингемском дворце", – говорится в подписи к фото.

* The King welcomes President @ZelenskyyUa to Buckingham Palace. pic.twitter.com/cdcBUFkZIL — The Royal Family (@RoyalFamily) February 8, 2023

О встрече написал и сам Зеленский в Telegram. Он отметил, что поздравил Чарльза с недавним восшествием на престол и пожелал мира и процветания британскому народу.

"Для меня честь быть первым президентом Украины за всю историю украинско-британских отношений, которого почтил своей аудиенцией британский монарх. Благодарен его величеству за теплый прием и поддержку украинских граждан, которые нашли убежище от войны в Великобритании", – добавил украинский президент.