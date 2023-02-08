Зеленский анонсировал мощную военную помощь от Великобритании

Зеленский о переговорах с Сунаком: Визит стал действительно результативным Фото: EPA

"Мы имеем сильный оборонный пакет от Великобритании, мы согласовали мощное количество бронированной техники, поставки дальнобойного оружия. И договорились начать подготовку украинских пилотов. Это наш четкий сигнал, что мы вместе пройдем весь этот сложный путь к нашей победе. Я не могу сейчас говорить обо всех деталях, но этот визит стал действительно результативным", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина и Великобритания подписали декларацию единства, которая фиксирует взаимодействие и взаимоподдержку двух стран. "Это новый уровень отношений", – заявил он.

"Хочу отдельно поблагодарить Риши [Сунака] за готовность работать вместе с нами для полной реализации украинской формулы мира. Мы делаем все, чтобы у наших защитников на передовой был максимум из того, чем владеют ведущие страны мира", – отметил Зеленский.