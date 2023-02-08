Зеленский анонсировал мощную военную помощь от Великобритании

"Мы имеем сильный оборонный пакет от Великобритании, мы согласовали мощное количество бронированной техники, поставки дальнобойного оружия. И договорились начать подготовку украинских пилотов. Это наш четкий сигнал, что мы вместе пройдем весь этот сложный путь к нашей победе. Я не могу сейчас говорить обо всех деталях, но этот визит стал действительно результативным", – сказал Зеленский.
Он отметил, что Украина и Великобритания подписали декларацию единства, которая фиксирует взаимодействие и взаимоподдержку двух стран. "Это новый уровень отношений", – заявил он.
"Хочу отдельно поблагодарить Риши [Сунака] за готовность работать вместе с нами для полной реализации украинской формулы мира. Мы делаем все, чтобы у наших защитников на передовой был максимум из того, чем владеют ведущие страны мира", – отметил Зеленский.
Зеленский 8 февраля провел переговоры с премьер-министром Сунаком и выступил в британском парламенте. Выступая перед Палатой общин и Палатой лордов, он призвал предоставить Украине боевые самолеты.
Кроме того, Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III.
Визит в Великобританию – вторая зарубежная поездка Зеленского за время полномасштабной войны. Первый визит с начала вторжения РФ он совершил в конце декабря 2022 года – в США. Возвращаясь из этой поездки, Зеленский встретился в Польше с президентом страны Анджеем Дудой.