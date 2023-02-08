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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский в британском парламенте: Коалиция ракет дальнего радиуса действия поможет нам заставить зло отступить

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Зеленский британским парламентариям: Мы вместе доказали, что мир действительно помогает тем, кто отважно отстаивает свободу
Зеленский – британским парламентариям: Мы вместе доказали, что мир действительно помогает тем, кто отважно отстаивает свободу
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 8 февраля в парламенте Великобритании, призвал союзников предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия. Трансляцию выступления вело "Суспільне".

Зеленский отметил, что когда началась полномасштабная война, Украина, Великобритания и США создали "настоящую коалицию друзей". 

"Вы были среди тех немногих, кто помог еще до начала широкомасштабного вторжения – именно так, как потребуется каждый раз в будущем, чтобы предотвратить агрессию", – сказал он, обращаясь к парламентариям Соединенного Королевства. 

По словам Зеленского, уже созданы санкционная коалиция, коалиция по предоставлению Украине артиллерийских снарядов и ряд других коалиций. 

"Самое важное – что вместе с G7 мы создали коалицию ценностей. Коалицию, которая защищает мировой порядок, основанный на правилах и правах человека. Коалиция, которая сработает так, что в мире со временем просто не останется серых зон, в которых жизнь человека не имеет значения, – продолжил он. – Сейчас украинские солдаты учатся в Британии. В частности, управлять танками Challenger. Вашими основными боевыми танками. Это танковая коалиция в действии, и я благодарю тебя, [премьер-министр Великобритании] Риши [Сунак], спасибо за этот мощный оборонительный шаг – за танковую помощь. Коалиция ракет дальнего радиуса действия – новейшая из всех. Она позволит нам заставить зло полностью отступить из нашей страны, уничтожив его тайники в глубине оккупированных территорий". 

Речь не только об оружии, сказал президент Украины. 

"Мы вместе доказали, что мир действительно помогает тем, кто отважно отстаивает свободу. И таким образом прокладывает путь к новой истории. Истории мира, который умеет быть скорым в помощи. Который умеет быть действенным в обороне. Который умеет быть принципиальным в темные времена. Который добросовестно выполняет договоры и договоренности. Который не дает преступникам уйти от правосудия. Который умеет преодолевать право вето, если им злоупотребляют. Который умеет не бояться и побеждать. Такой должна быть новая реальность свободного мира! Я уверен в этом", – подчеркнул Зеленский. 

Он добавил, что "зло все еще рядом, и битва продолжается", а также призвал к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов.

Контекст:

Визит в Великобританию – вторая зарубежная поездка Зеленского за время полномасштабной войны. Первую зарубежную поездку с начала вторжения РФ он совершил в конце декабря 2022 года – в США. Возвращаясь из этой поездки, Зеленский встретился в Польше с президентом страны Анджеем Дудой.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оружие, Великобритания, артиллерия, Владимир Зеленский, парламент, война России против Украины, ракеты, ракета, Британия
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