Зеленский в британском парламенте: Коалиция ракет дальнего радиуса действия поможет нам заставить зло отступить

Зеленский – британским парламентариям: Мы вместе доказали, что мир действительно помогает тем, кто отважно отстаивает свободу Фото: president.gov.ua

Зеленский отметил, что когда началась полномасштабная война, Украина, Великобритания и США создали "настоящую коалицию друзей".

"Вы были среди тех немногих, кто помог еще до начала широкомасштабного вторжения – именно так, как потребуется каждый раз в будущем, чтобы предотвратить агрессию", – сказал он, обращаясь к парламентариям Соединенного Королевства.

По словам Зеленского, уже созданы санкционная коалиция, коалиция по предоставлению Украине артиллерийских снарядов и ряд других коалиций.

"Самое важное – что вместе с G7 мы создали коалицию ценностей. Коалицию, которая защищает мировой порядок, основанный на правилах и правах человека. Коалиция, которая сработает так, что в мире со временем просто не останется серых зон, в которых жизнь человека не имеет значения, – продолжил он. – Сейчас украинские солдаты учатся в Британии. В частности, управлять танками Challenger. Вашими основными боевыми танками. Это танковая коалиция в действии, и я благодарю тебя, [премьер-министр Великобритании] Риши [Сунак], спасибо за этот мощный оборонительный шаг – за танковую помощь. Коалиция ракет дальнего радиуса действия – новейшая из всех. Она позволит нам заставить зло полностью отступить из нашей страны, уничтожив его тайники в глубине оккупированных территорий".

Речь не только об оружии, сказал президент Украины.

"Мы вместе доказали, что мир действительно помогает тем, кто отважно отстаивает свободу. И таким образом прокладывает путь к новой истории. Истории мира, который умеет быть скорым в помощи. Который умеет быть действенным в обороне. Который умеет быть принципиальным в темные времена. Который добросовестно выполняет договоры и договоренности. Который не дает преступникам уйти от правосудия. Который умеет преодолевать право вето, если им злоупотребляют. Который умеет не бояться и побеждать. Такой должна быть новая реальность свободного мира! Я уверен в этом", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что "зло все еще рядом, и битва продолжается", а также призвал к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов.