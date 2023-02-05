Россия тщетно пытается истощить украинскую ПВО – Резников

По его словам, Россия предпринимает напрасные попытки истощить украинскую противовоздушную оборону, чтобы ослабить способность Украины отвечать на атаки россиян.

"Россия думала обстрелами критической инфраструктуры погрузить Украину в темноту, мрак, оставить без воды. Россияне думали, что это ослабит дух Украины в ожидании, что таким образом украинские граждане начнут давить на правительство, президента", – отметил Резников.

По его словам, так россияне пытаются вынудить Украину сесть за стол переговоров на российских условиях.

"Мы сегодня получаем больше систем ПВО, чем мы теряли. Мы совершали стратегические ошибки, когда за российский газ отдавали дивизион [ракет] С-300, который сейчас по нам и стреляет", — отметил Алексей Резников.