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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия тщетно пытается истощить украинскую ПВО – Резников

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Резников прокомментировал ракетные атаки РФ на Украину
Резников прокомментировал ракетные атаки РФ на Украину
Фото: EPA

Россия пытается заставить Украину принять свои условия, но Украине есть чем отвечать на ее атаки. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на пресс-конференции в воскресенье, 5 февраля, сообщает Military Media Center в Telegram.

По его словам, Россия предпринимает напрасные попытки истощить украинскую противовоздушную оборону, чтобы ослабить способность Украины отвечать на атаки россиян.

"Россия думала обстрелами критической инфраструктуры погрузить Украину в темноту, мрак, оставить без воды. Россияне думали, что это ослабит дух Украины в ожидании, что таким образом украинские граждане начнут давить на правительство, президента", – отметил Резников.

По его словам, так россияне пытаются вынудить Украину сесть за стол переговоров на российских условиях.

"Мы сегодня получаем больше систем ПВО, чем мы теряли. Мы совершали стратегические ошибки, когда за российский газ отдавали дивизион [ракет] С-300, который сейчас по нам и стреляет", — отметил Алексей Резников.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. 

Осенью и зимой РФ совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

Украина должна получить дальнобойные ракеты, чтобы у России не было чувства безнаказанности, заявил 28 января президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: Россия, ПВО, Алексей Резников, российская агрессия, война России против Украины, ракеты
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